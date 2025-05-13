Орнитологи изучат популяцию сокола-балобана на Алтае и будут подсаживать птенцов в чужие гнезда

Орнитологи отправятся в экспедицию в Южную Сибирь, чтобы изучить популяции сокола-балобана и степного орла. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе фонда «Природа и люди».
Специалисты проведут более двух месяцев в степях Алтае-Саянского региона и выпустят в дикую природу десять птенцов балобана, выращенных в питомнике.
«За последние 20 лет численность соколов-балобанов упала вдвое. Большая часть их мировой популяции гнездится в Азии, при этом в России обитает не более 1200 гнездящихся пар», — рассказывает главный координатор проектов фонда «Природа и люди» Роман Мнацеканов.
Проект по сохранению сокола-балобана с 2017 года реализуют орнитологи Российской сети изучения и охраны пернатых хищников. За это время в дикую природу выпустили 82 птенца по уникальной методике, которая реализуется только в Южной Сибири — молодых птиц подсаживают в гнезда к диким парам.
Причем в приемные семьи подселяют только балобанов темной окраски, которые были практически полностью уничтожены браконьерами, так как особенно ценятся на нелегальном рынке. Таким образом ученые возвращают в природу не просто птиц с уникальным окрасом, но и уникальные гены, которые помогут в будущем популяции адаптироваться к изменениям климата и повысить выживаемость.
Экспедиция стартует из Новосибирска 17 мая. Задача первого этапа — обнаружить гнездящиеся пары балобанов и определить, какие из них могут стать родителями для подсадных птенцов. Десять птиц в возрасте 2–3 недель доставят в Сибирь из питомника редких видов птиц «Витасфера» (Подмосковье) в начале июня.
Несмотря на природоохранный статус балобана, бывают случаи, когда птицы становятся жертвами ловцов-браконьеров. Поэтому в этом году птенцов перед подсадкой не только окольцуют, но и нанесут им уникальные татуировки, которые помешают браконьерам продавать птиц на черном рынке. На гнезда, в которые они будут высажены, установят фотоловушки для наблюдения за птичьими семьями.
«На этом наша работа не заканчивается. Мы обязательно будем проводить подкормку птиц, причем не только пар с приемными птенцами. Параллельно будем обследовать дуплоны (искусственные гнездовья), установленные в предыдущие годы, поймем, какие из них заселены, проведем ремонт поврежденных. Также будем вести постоянный мониторинг и поиск новых гнезд. А когда птенцы встанут на крыло — будем наблюдать, как они осваиваются в дикой природе на своих гнездовых участках», — отмечает кандидат биологических наук, эксперт Сибирского экологического центра Елена Шнайдер.
Экспедиция завершится в Республике Тыва, где орнитологи будут наблюдать за популяцией степного орла. 20 лет назад этот вид практически вымер в регионе из‑за экологической катастрофы в соседней Монголии, и сейчас эксперты планируют получить актуальные сведения о численности хищника, оценить темпы восстановления популяции и выявить факторы, сдерживающие этот процесс.