Орнитологи изучат популяцию сокола-балобана на Алтае и будут подсаживать птенцов в чужие гнезда

Причем в приемные семьи подселяют только балобанов темной окраски, которые были практически полностью уничтожены браконьерами, так как особенно ценятся на нелегальном рынке. Таким образом ученые возвращают в природу не просто птиц с уникальным окрасом, но и уникальные гены, которые помогут в будущем популяции адаптироваться к изменениям климата и повысить выживаемость.