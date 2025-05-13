Peacock показал первый кадр из сериала «Газета» — спин-оффа американского «Офиса». Стриминг также объявил, что премьера проекта состоится в сентябре. Точная дата будет известна позже.
Peacock провел презентацию для рекламодателей, на которой показал первый трейлер. В ролике действие происходит в Toledo Truth-Teller. Съемочная группа проходит по комнате, показывая, что Оскар (Нуньес) теперь работает бухгалтером в газете. Он не слишком рад снова видеть съемочную группу.
Сабрина Импаччаторе, которая снималась во втором сезоне «Белого лотоса», играет главного редактора, а Доналл Глисон, известный по «Звездным войнам» и роли Билла Уизли в «Гарри Поттере», — нового сотрудника-идеалиста.
«Съемочная группа, увековечившая филиал „Дандер Миффлин“ в Скрантоне, отправляется на поиски новой темы, когда обнаруживает историческую газету Среднего Запада и издателя, пытающегося ее возродить», — гласит синопсис.
Соавтором «Газеты» является Грег Дэниелс, который разработал «Офис» для американского телевидения на основе оригинального шоу, созданного Рики Джервейзом.
Американская адаптация британского «Офиса» выходила с 2005 по 2013 год. Главные роли в сериале сыграли Стив Кэрелл, Джон Красински, Райан Уилсон, Дженна Фишер, Эд Хелмс и другие. Финальный эпизод собрал у экранов почти 6 млн телезрителей, а в 2016 году Rolling Stone включил «Офис» в список «100 величайших телевизионных шоу всех времен».