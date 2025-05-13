Peacock провел презентацию для рекламодателей, на которой показал первый трейлер. В ролике действие происходит в Toledo Truth-Teller. Съемочная группа проходит по комнате, показывая, что Оскар (Нуньес) теперь работает бухгалтером в газете. Он не слишком рад снова видеть съемочную группу.