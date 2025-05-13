Вышел клип Леонида Агутина на трек «Н.В.Л.», который стал саундтреком сериала «Разочарованные»

Okko выпустил клип к песне Леонида Агутина «Н.В.Л.», которая стала саундтреком драмеди-сериала «Разочарованные».
Артист также получил камео в проекте. Сама песня «Н.В.Л.» вошла в одноименный семнадцатый альбом Агутина.
«Я люблю сочинять песни. „Н.В.Л.“ — название альбома и одноименной песни в нем, расшифровывается как „Надежда, Вера, Любовь“. Песня стала саундтреком к сериалу Okko „Разочарованные“, где главные героини — подруги Надя, Вера и Люба.
Только представьте себе, что каждое это слово имеет несколько значений: это и понятие, и про человека одновременно. Я понял, что лучше пластинку не назовешь, потому что все песни в ней либо о том, либо о другом», — рассказал музыкант. Он также отметил, что все песни на пластинке ему дороги по-особенному.
Режиссером сериала стал Денис Виленкин («Кристина от А до Я»). Главные роли исполнили Эрика Булатая, Лиза Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина, Гриша Верник, Лиза Юрьева, Денис Виленкин и Анастасия Щеглова.
По сюжету Вера, Надежда и Любовь случайно знакомятся на вечеринке, и это становится началом дружбы, меняющей их жизни. Вера не верит в мужчин из‑за измен бывшего, Надежда запуталась в чувствах, а Любовь страдает от неразделенной любви. Каждой предстоит переосмыслить себя и пройти путь взросления.