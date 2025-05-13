Вышел клип Леонида Агутина на трек «Н.В.Л.», который стал саундтреком сериала «Разочарованные»

Только представьте себе, что каждое это слово имеет несколько значений: это и понятие, и про человека одновременно. Я понял, что лучше пластинку не назовешь, потому что все песни в ней либо о том, либо о другом», — рассказал музыкант. Он также отметил, что все песни на пластинке ему дороги по-особенному.