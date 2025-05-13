Суд признал порочащими честь Мизулиной фрагменты из интервью Лебедева Дудю*

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск Екатерины Мизулиной к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю* о защите чести и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.
С Дудя постановили взыскать 200 тыс. рублей, с Лебедева ― 300 тыс. в качестве компенсации вреда. Дудю также нужно заплатить 77 тыс. рублей на судебные расходы. Мизулина требовала с ответчиков 10 млн рублей, но в этом ей было отказано. Глава Лиги безопасного интернета не будет обжаловать решение суда.
Суд пришел к выводу, что в пяти видео, распространенных Лебедевым и Дудем в соцсетях, содержится ложная информация, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию Мизулиной. Обоим запретили дальнейшее распространение роликов, потребовав удалить порочащие фрагменты.
Речь об интервью, которое дал дизайнер автору ютуб-канала «вДудь». Оно вышло на ютубе 1 августа 2024 года. В ролике Лебедев нецензурно исказил фамилию Мизулиной и назвал Лигу безопасного интернета «****** [фигней] на палке».
«Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех ***** [трахать] и рассказывать, как надо себя вести. Это такой же ****** [пипец]. Государство должно с такими людьми бороться, это же инфотерроризм», — сказал Лебедев, добавив, что деятельность организации отпугивает людей от России.
Глава ЛБИ сказала, что направит деньги от Дудя и Лебедева на поддержку участников боевых действий на Украине. «Таким образом, иноагент, который выступает против СВО и занимается дискредитацией российской армии, материально поддержит наших бойцов. Девочек обижать нельзя. Замучаетесь пыль глотать», — написала она в своем телеграм-канале.
* Юрий Дудь внесен Минюстом в реестр иноагентов.