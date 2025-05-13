Суд признал порочащими честь Мизулиной фрагменты из интервью Лебедева Дудю*

С Дудя постановили взыскать 200 тыс. рублей, с Лебедева ― 300 тыс. в качестве компенсации вреда. Дудю также нужно заплатить 77 тыс. рублей на судебные расходы. Мизулина требовала с ответчиков 10 млн рублей, но в этом ей было отказано. Глава Лиги безопасного интернета не будет обжаловать решение суда.