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В водоемах Москвы появятся почти 200 плавучих домиков для уток

Сегодня в 12:12
Фото: М.Мишина/пресс-служба мэра и правительства Москвы

В водоемах Москвы установят около 200 плавучих домиков для уток. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Такие укрытия нужны водоплавающим птицам для безопасности. Это особенно важно для птенцов, которым еще сложно справляться с длительными заплывами.

В первую очередь домики разместят в водоемах без пологих спусков на берег. Кроме того, для уток оборудуют удобные подходы к воде, чтобы птенцы могли выходить на сушу несколько раз в день.

За зиму специалисты осмотрели каждую деревянную конструкцию, очистили их от грязи, отремонтировали, заменили сломанные элементы, проверили прочность тросов, соединяющих плавающие дома с якорями.

В этом году на прудах появится 10 новых домиков. Их спустят на воду, а потом установят в местах, где они будут находиться до первых осенних заморозков.

В апреле сотрудники центра помощи птицам «Воронье гнездо» рассказали, что из-за выпавшего весной снега в Москве и Подмосковье дрозды-рябинники, скворцы и другие птицы остались без еды.

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