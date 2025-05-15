ВТБ и Клим Шипенко переосмыслили «Обломова» Ивана Гончарова

«Гончаров остался в истории, прежде всего, как автор «Обломова», но современники знали его как строгого цензора. Если бы сегодня Иван Александрович увидел, как ВТБ переосмыслил теперь уже классический роман его авторства, он, наверное, поднял бы бровь и первым делом проверил, всё ли соответствует эпохе. А убедившись, что детали точны, успокоился и сказал что‑нибудь вроде: «Обломовщину и через 165 лет сложно победить, но есть способы её преодолеть», — рассказала автор концепции креативной кампании Яна Завьялова.