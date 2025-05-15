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ВТБ и Клим Шипенко переосмыслили «Обломова» Ивана Гончарова

Сегодня в 14:53
Фото: ВТБ

ВТБ выпустил новый ролик из серии проекта «ВТБ — это классика». На этот раз банк поработал над переосмыслением «Обломова» Ивана Гончарова.

В ролике Обломов делает предложение Ольге, но со свадьбой они не торопятся, ведь денег нет ни гроша, тогда на помощь им приходят сервисы ВТБ.

Обломова сыграл Дмитрий Рудков, Ольгу — Серафима Огарева, Захара — Александр Семчев, а Штольца — Илья Любимов. Режиссером ролика выступил Клим Шипенко — двукратный лауреат премии «Золотой орёл» в категории «Лучший игровой фильм».

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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ
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© Фото: ВТБ

«Гончаров остался в истории, прежде всего, как автор «Обломова», но современники знали его как строгого цензора. Если бы сегодня Иван Александрович увидел, как ВТБ переосмыслил теперь уже классический роман его авторства, он, наверное, поднял бы бровь и первым делом проверил, всё ли соответствует эпохе. А убедившись, что детали точны, успокоился и сказал что‑нибудь вроде: «Обломовщину и через 165 лет сложно победить, но есть способы её преодолеть», — рассказала автор концепции креативной кампании Яна Завьялова.

В рамках проекта «ВТБ — это классика» российские режиссеры, среди которых Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин и Антон Мегердичев, переосмысляют произведения классики. Среди них — «Горе от ума», «Евгений Онегин», «Преступление и наказание», «12 стульев», «Мертвые души», «Бесприданница», «Вишневый сад», «Муму», «Пиковая дама», «Мастер и Маргарита».

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