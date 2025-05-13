В Китае зумеры тихо протестуют против выгорания: они отказываются работать и называют себя «крысами»

В Китае зумеры придумали новый тренд: они отказываются выходить на работу и проводят весь день в постели, протестуя против переработок. Об этом сообщает Fortune.
Авторы публикации отметили, что миллионы представителей поколения Z по всему миру, у которых есть образование, хотят работать, но не могут найти подходящее место. Тем временем в Китае развивается другая тенденция: молодые люди, которые называют себя «крысами», целыми днями лежат в постели, листают страницы в своих телефонах, спят и заказывают доставку еды. Эксперты говорят, что это «тихий протест» против эмоционального выгорания и нынешнего рынка труда.
На сайтах Weibo, RedNote, Douyin (китайская версия TikTok) зумеры выкладывают видео, в которых показывают, как просыпаются, только чтобы снова лечь спать. Например, жительница провинции Чжэцзян регулярно делится тем, как проводит день в качестве «домашней крысы». Она встает в полдень, листает ленту соцсетей до трех часов дня, ходит по дому (а в основном уткнувшись в телефон на диване), затем возвращается в постель около восьми часов вечера. Там она проводит остаток вечера, продолжая сидеть в интернете. Видео женщины набирают сотни тысяч лайков и вдохновляют других следовать ее примеру.
Некоторые и вовсе называют график блогерши слишком насыщенным. Так, один из пользователей написал: «Ты по-прежнему слишком энергична для меня». Еще один человек прокомментировал: «Я даже не сижу на диване. Я лежу на кровати с того момента, как просыпаюсь и схожу в туалет, и до тех пор, пока мне не захочется поесть. Затем я встаю, чтобы поесть, и снова ложусь. Я могу прожить так неделю, не выходя на улицу». «Я ем только один раз в день, а остальное время провожу лежа», — добавил третий.
Авторы публикации отмечают, что это не первый случай, когда молодежь Китая предпочитает отдых карьере. В 2021 году поколение Z и молодые миллениалы выступали против китайской культуры многочасового и тяжелого труда. Вместо работы в формате 996 (с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю) многие говорили, что либо совсем не трудятся, либо занимаются этим минимально, чтобы сводить концы с концами.
«Это именно то, что делают многие представители поколения Z на Западе: в последние годы молодое поколение работников практикует короткий рабочий день по понедельникам и спокойный уход с работы. Некоторые из них таким образом подражают спокойному образу жизни одного из медлительных животных — улитки. Другие полностью отказались от работы и стали NEETs („не занимающимися трудоустройством, образованием или профессиональной подготовкой“) по собственному желанию», — говорится в сообщении.
В Fortune добавляют, что в Китае, США или Европе отказ поколения Z от работы — это реакция на более жесткий и требовательный рынок труда, чем раньше. При этом миллениалы — самое образованное поколение в истории, и поколение Z пытается их догнать, однако шансы зумеров на трудоустройство значительно ниже.
Сегодня более 4 млн американцев поколения Z остаются безработными. В Китае же не работает каждый шестой молодой человек.
«Когда вы пытаетесь устроиться на работу и сталкиваетесь с тишиной после откликов или отказами, это может нанести невероятный ущерб уверенности в себе и психическому благополучию. По сути, вместо того чтобы гоняться за работой, которую они считают недостижимой, молодые люди ведут „крысиный“ образ жизни, что позволяет им вновь обрести чувство контроля над собственной жизнью. Это не лень, это усталость от жизни, и такой тренд становится привлекательным для защиты психического здоровья», — говорит коуч по развитию уверенности в себе и профессиональном росте Адвита Патель.
Писательница и психотерапевт Элоиза Скиннер подчеркивает, что для поколения Z еще не все потеряно: тренд на отдых — временный. По ее словам, молодые люди скоро придут в себя и смогут вернуться на работу с более четким пониманием направления.
«Университет может быть очень напряженной и сложной средой, и многие люди после учебы берут тайм-аут, чтобы заново открыть для себя личные увлечения, обдумать варианты карьерного роста и отдохнуть после учебы», — поясняет писательница.
Она рекомендует использовать это время, чтобы определить новые цели. При этом она советует все же не выкладывать подобные ролики в сеть — их могут увидеть будущие работодатели и посчитать, что такое отношение к работе «противоречит ценностям компании».