В Китае зумеры тихо протестуют против выгорания: они отказываются работать и называют себя «крысами»

Некоторые и вовсе называют график блогерши слишком насыщенным. Так, один из пользователей написал: «Ты по-прежнему слишком энергична для меня». Еще один человек прокомментировал: «Я даже не сижу на диване. Я лежу на кровати с того момента, как просыпаюсь и схожу в туалет, и до тех пор, пока мне не захочется поесть. Затем я встаю, чтобы поесть, и снова ложусь. Я могу прожить так неделю, не выходя на улицу». «Я ем только один раз в день, а остальное время провожу лежа», — добавил третий.