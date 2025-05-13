Ютубер воссоздал трек Эминема, используя реплики из 331 фильма и сериала

Автор ютуб-канала The Unusual Suspect пересобрал трек Эминема «Lose Yourself», использовав реплики из 331 фильма и телешоу. За неделю ролик набрал более 460 тыс. просмотров.
Фрагменты звучат с такой же скоростью, что и речитатив рэпера. Каждая из цитат сопровождается субтитрами.
Среди картин, задействованных в ролике, ― «Гарри Поттер», «Лило и Стич», «Банды Нью-Йорка», «Король Лев», «Холодное сердце», «Американский психопат», «Братья Блюз», «Интервью с вампиром», «12 разгневанных мужчин» и «Феррис Бьюллер берет выходной».
Ранее The Unusual Suspect таким же образом воссоздавал песни вроде «We Didn’t Start the Fire» Билли Джоэла (для нее понадобилось 257 фильмов) и «Paper Planes» M.I.A.
Недавно Эминем стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скотт родила первенца и назвала его Эллиот Маршалл КакКлинток. Второе имя мальчика Скотт дала в честь своего отца (Эминема зовут Маршалл Мазерс).