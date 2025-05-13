Ютубер воссоздал трек Эминема, используя реплики из 331 фильма и сериала

Недавно Эминем стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скотт родила первенца и назвала его Эллиот Маршалл КакКлинток. Второе имя мальчика Скотт дала в честь своего отца (Эминема зовут Маршалл Мазерс).