Жерар Депардье получил условный срок по делу о домогательствах

Сегодня / 05:50
Николас Кейдж сражается с бандитами в первом тизере «Паука-Нуар»
Сегодня / 10:54
Ютубер воссоздал трек Эминема, используя реплики из 331 фильма и сериала
Сегодня / 08:52
Робот-гуманоид от Tesla станцевал
Сегодня / 07:21
Второй сезон «Фоллаута» получил новые тизеры и дату премьеры. Шоу продлили на третий сезон
Сегодня / 06:33
Apple планирует увеличить работу батареи на всех айфонах с iOS 19, внедрив функцию с ИИ
Сегодня / 23:24
Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд перевоплотятся в дрессировщиков львов и иллюзионистов Зигфрида и Роя
Сегодня / 22:30
Netflix выпустит комедийный сериал «Too Much» — новый проект Лены Данэм
Сегодня / 21:37
Google обновил логотип впервые за 10 лет
Вчера / 20:45
Майя Хоук сыграет Лючию Джойс — писательницу, танцовщицу и дочь Джеймса Джойса
Вчера / 19:50
Умер блогер Вячеслав Паруков, ведущий ютуб-канала «Ильдар Автоподбор»
Вчера / 19:50
Режиссер «Витьки Чеснока» снимет сериал по вселенной «Майора Грома»
Вчера / 18:55
В Севастополе отменили гастроли Театра Вахтангова из‑за спектаклей Туминаса в репертуаре
Вчера / 18:44
На Каннском кинофестивале запретили «голые» платья и объемные наряды со шлейфами
Вчера / 17:15
«Иллюзию обмана-3» покажут в российских кинотеатрах
Вчера / 17:02
Гордон Рамзи спродюсирует сериал о поварах, стремящихся получить звезду Michelin
Вчера / 16:41
Умерла бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко
Вчера / 16:10
Патрик Уилсон снимется в черной комедии «Мысли и молитвы»
Вчера / 15:57
Исследование: «Оземпик» и другие препараты для снижения веса могут вдвое снизить риск развития рака
Вчера / 15:23
Мик Джаггер спродюсирует фильм о Майлзе Дэвисе
Вчера / 14:57
Умерла актриса Нина Гребешкова, снимавшаяся в фильмах Леонида Гайдая
Вчера / 14:33
Kid Kudi срежиссирует фильм и сыграет в нем главную роль
Вчера / 14:02
Зумеры и миллениалы готовы получать меньше ради работы на удаленке
Вчера / 13:32
Вышел второй трейлер фильма «F1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом
Вчера / 13:28
Вышел трейлер второго сезона «Фишера»
Вчера / 12:51
Минпромторг хочет разработать стандарт русской кухни
Вчера / 12:09
Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, которые встают с кресел до остановки самолета
Вчера / 11:57
Петербургский депутат призвал запретить аниме-фигурки. Он счел их слишком откровенными
Вчера / 11:46
Ключевая свидетельница по делу Пи Дидди пропала накануне суда

Жерар Депардье получил условный срок по делу о домогательствах

Сегодня в 09:22
Фото: Chesnot/Getty Images

Суд во Франции признал Жерара Депардье виновным по делу о сексуализированном насилии, сообщает BFMTV. Актера приговорили к 18 месяцам условного срока и штрафу в размере 20 тыс. евро.

При вынесении вердикта суд принял во внимание возраст обвиняемого и его состояние здоровья. Звезду кино также обязали посещать психолога и зарегистрироваться в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера. Адвокат актера Жереми Ассус заявил, что подаст апелляцию на приговор.

Слушания по делу Депардье проходили в марте 2024 года. Французского артиста признали виновным в двух случаях сексуализированного насилия в отношении двух женщин — 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера Сары. Обе сотрудницы киностудии заявили, что во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье грубо высказывался в их отношении и прикасался к их интимным частям тела.

Амели рассказала, что однажды, когда проходила мимо актера, он схватил ее, притянул к себе, заслонил ногами и стал массировать ее талию, бедра и грудь, делая при этом непристойные замечания. Девушка добавила, что ей помогли двое коллег, в то время как Депардье покинул площадку в сопровождении своих телохранителей. Когда информация дошла до руководителя съемочной группы, артиста попросили извиниться перед Амели, но вместо этого он недружелюбно высказывался о ней в течение оставшейся части съемок.

В 2023 году еще 13 женщин обвинили обладателя премии «Сезар» в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов.

Актер вину не признал. В ответ на обвинения Амели Депардье сказал: «Я схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться, потому что был очень расстроен из‑за нее, из‑за жары. Это была пятница, конец съемочного дня, а я был очень уставшим». Депардье поддержали 50 деятелей культуры. Они подписали открытое письмо в поддержку актера. Также в защиту Депардье высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами