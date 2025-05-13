Жерар Депардье получил условный срок по делу о домогательствах

Суд во Франции признал Жерара Депардье виновным по делу о сексуализированном насилии, сообщает BFMTV. Актера приговорили к 18 месяцам условного срока и штрафу в размере 20 тыс. евро.
При вынесении вердикта суд принял во внимание возраст обвиняемого и его состояние здоровья. Звезду кино также обязали посещать психолога и зарегистрироваться в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера. Адвокат актера Жереми Ассус заявил, что подаст апелляцию на приговор.
Слушания по делу Депардье проходили в марте 2024 года. Французского артиста признали виновным в двух случаях сексуализированного насилия в отношении двух женщин — 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера Сары. Обе сотрудницы киностудии заявили, что во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье грубо высказывался в их отношении и прикасался к их интимным частям тела.
Амели рассказала, что однажды, когда проходила мимо актера, он схватил ее, притянул к себе, заслонил ногами и стал массировать ее талию, бедра и грудь, делая при этом непристойные замечания. Девушка добавила, что ей помогли двое коллег, в то время как Депардье покинул площадку в сопровождении своих телохранителей. Когда информация дошла до руководителя съемочной группы, артиста попросили извиниться перед Амели, но вместо этого он недружелюбно высказывался о ней в течение оставшейся части съемок.
В 2023 году еще 13 женщин обвинили обладателя премии «Сезар» в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов.
Актер вину не признал. В ответ на обвинения Амели Депардье сказал: «Я схватил ее за бедра, чтобы не поскользнуться, потому что был очень расстроен из‑за нее, из‑за жары. Это была пятница, конец съемочного дня, а я был очень уставшим». Депардье поддержали 50 деятелей культуры. Они подписали открытое письмо в поддержку актера. Также в защиту Депардье высказался президент Франции Эмманюэль Макрон.