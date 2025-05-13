Жерар Депардье получил условный срок по делу о домогательствах

Амели рассказала, что однажды, когда проходила мимо актера, он схватил ее, притянул к себе, заслонил ногами и стал массировать ее талию, бедра и грудь, делая при этом непристойные замечания. Девушка добавила, что ей помогли двое коллег, в то время как Депардье покинул площадку в сопровождении своих телохранителей. Когда информация дошла до руководителя съемочной группы, артиста попросили извиниться перед Амели, но вместо этого он недружелюбно высказывался о ней в течение оставшейся части съемок.