Робот-гуманоид от Tesla станцевал

Человекоподобный робот Optimus от компании Tesla научился танцевать. Видео, на котором гуманоид пляшет, двигая руками и ногами, выложил в соцсети X Илон Маск.
Руководитель программы роботов Tesla Милан Ковач пояснил, что Optimus прошел обучение с подкреплением (reinforcement learning, RL) — это тип машинного обучения, ориентированный на принятие решений автономными агентами.
Обучение происходило в симуляции. Ковач отметил, что кабель прикреплен к роботу на случай падения, а не чтобы придерживать его. Он назвал танец робота «ранним результатом, который скоро станет гораздо стабильнее».
Optimus мог бы устроить танцевальный батл с другим роботом-гуманоидом ― Atlas от Boston Dynamics. Его новое поколение умеет исполнять один из классических элементов брейк-данса (так что разработка Tesla, вероятно, проиграла бы). А еще Atlas научился ползать, прыгать, крутить колесо и делать кувырки.
Маск презентовал прототип человекоподобного робота Optimus в октябре 2022 года. По задумке устройство сможет выполнять широкий спектр повседневных задач как дома, так и за его пределами. Tesla также намерена использовать тысячи гуманоидов на своих заводах по производству автомобилей.