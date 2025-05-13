Робот-гуманоид от Tesla станцевал

Optimus мог бы устроить танцевальный батл с другим роботом-гуманоидом ― Atlas от Boston Dynamics. Его новое поколение умеет исполнять один из классических элементов брейк-данса (так что разработка Tesla, вероятно, проиграла бы). А еще Atlas научился ползать, прыгать, крутить колесо и делать кувырки.