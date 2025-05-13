Второй сезон «Фоллаута» получил новые тизеры и дату премьеры. Шоу продлили на третий сезон

Prime Video представил два новых тизера второго сезона сериала «Фоллаут». В них раскрыли дату премьеры — декабрь 2025 года.
Еще до выхода второго сезона шоу продлили на третий. Об этом сообщили актеры Элла Пернелл, Аарон Моутен и Уолтон Гоггинс на презентации Amazon Upfront.
Действие «Фоллаута» разворачивается в 2296 году в США после ядерной войны. Жительница одного из бункеров Люси (Элла Пернелл) решает выйти наружу и начать борьбу за выживание. События во втором сезоне будут происходить в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе.
В проекте участвуют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл МакЛоклен, Мойзес Ариас, Сарита Чоудри. Главные продюсеры и авторы идеи — Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериалов «Мир Дикого Запада» и «В поле зрения».
По данным Amazon, первый сезон «Фоллаута» собрал более 100 миллионов зрителей по всему миру, войдя в тройку самых просматриваемых игр за всю историю сервиса.
Недавно актер Аарон Мотен, исполнивший роль Максимуса из Братства Стали, рассказал, что у шоу может быть не менее пяти сезонов. «Афиша Daily» публиковала тест, в котором можно проверить себя на знание мира Fallout.