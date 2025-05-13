Второй сезон «Фоллаута» получил новые тизеры и дату премьеры. Шоу продлили на третий сезон

Сегодня / 05:50
Николас Кейдж сражается с бандитами в первом тизере «Паука-Нуар»
Сегодня / 06:33
Apple планирует увеличить работу батареи на всех айфонах с iOS 19, внедрив функцию с ИИ
Сегодня / 23:24
Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд перевоплотятся в дрессировщиков львов и иллюзионистов Зигфрида и Роя
Сегодня / 22:30
Netflix выпустит комедийный сериал «Too Much» — новый проект Лены Данэм
Сегодня / 21:37
Google обновил логотип впервые за 10 лет
Вчера / 20:45
Майя Хоук сыграет Лючию Джойс — писательницу, танцовщицу и дочь Джеймса Джойса
Вчера / 19:50
Умер блогер Вячеслав Паруков, ведущий ютуб-канала «Ильдар Автоподбор»
Вчера / 19:50
Режиссер «Витьки Чеснока» снимет сериал по вселенной «Майора Грома»
Вчера / 18:55
В Севастополе отменили гастроли Театра Вахтангова из‑за спектаклей Туминаса в репертуаре
Вчера / 18:44
На Каннском кинофестивале запретили «голые» платья и объемные наряды со шлейфами
Вчера / 17:15
«Иллюзию обмана-3» покажут в российских кинотеатрах
Вчера / 17:02
Гордон Рамзи спродюсирует сериал о поварах, стремящихся получить звезду Michelin
Вчера / 16:41
Умерла бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко
Вчера / 16:10
Патрик Уилсон снимется в черной комедии «Мысли и молитвы»
Вчера / 15:57
Исследование: «Оземпик» и другие препараты для снижения веса могут вдвое снизить риск развития рака
Вчера / 15:23
Мик Джаггер спродюсирует фильм о Майлзе Дэвисе
Вчера / 14:57
Умерла актриса Нина Гребешкова, снимавшаяся в фильмах Леонида Гайдая
Вчера / 14:33
Kid Kudi срежиссирует фильм и сыграет в нем главную роль
Вчера / 14:02
Зумеры и миллениалы готовы получать меньше ради работы на удаленке
Вчера / 13:32
Вышел второй трейлер фильма «F1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом
Вчера / 13:28
Вышел трейлер второго сезона «Фишера»
Вчера / 12:51
Минпромторг хочет разработать стандарт русской кухни
Вчера / 12:09
Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, которые встают с кресел до остановки самолета
Вчера / 11:57
Петербургский депутат призвал запретить аниме-фигурки. Он счел их слишком откровенными
Вчера / 11:46
Ключевая свидетельница по делу Пи Дидди пропала накануне суда
Вчера / 09:37
Том Круз рассказал, как младшая сестра помогла ему получить роль в фильме «Человек дождя»
Вчера / 08:57
Джеки Чан планирует сам выполнять трюки в фильмах, пока не уйдет на пенсию
Вчера / 07:57
Пешеходный мост «Багратион» в Москва-Сити закрыли на ремонт до 2030 года

Второй сезон «Фоллаута» получил новые тизеры и дату премьеры. Шоу продлили на третий сезон

Сегодня в 07:21
Фото: Prime Video

Prime Video представил два новых тизера второго сезона сериала «Фоллаут». В них раскрыли дату премьеры — декабрь 2025 года.

Еще до выхода второго сезона шоу продлили на третий. Об этом сообщили актеры Элла Пернелл, Аарон Моутен и Уолтон Гоггинс на презентации Amazon Upfront.

Видео: Prime Video

Действие «Фоллаута» разворачивается в 2296 году в США после ядерной войны. Жительница одного из бункеров Люси (Элла Пернелл) решает выйти наружу и начать борьбу за выживание. События во втором сезоне будут происходить в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе.

Видео: Prime Video

В проекте участвуют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен, Кайл МакЛоклен, Мойзес Ариас, Сарита Чоудри. Главные продюсеры и авторы идеи — Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериалов «Мир Дикого Запада» и «В поле зрения».

По данным Amazon, первый сезон «Фоллаута» собрал более 100 миллионов зрителей по всему миру, войдя в тройку самых просматриваемых игр за всю историю сервиса.

Недавно актер Аарон Мотен, исполнивший роль Максимуса из Братства Стали, рассказал, что у шоу может быть не менее пяти сезонов. «Афиша Daily» публиковала тест, в котором можно проверить себя на знание мира Fallout.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами