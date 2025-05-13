Второй сезон «Фоллаута» получил новые тизеры и дату премьеры. Шоу продлили на третий сезон

Действие «Фоллаута» разворачивается в 2296 году в США после ядерной войны. Жительница одного из бункеров Люси (Элла Пернелл) решает выйти наружу и начать борьбу за выживание. События во втором сезоне будут происходить в пустыне Мохаве и Нью-Вегасе.