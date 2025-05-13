Apple планирует увеличить работу батареи на всех айфонах с iOS 19, внедрив функцию с ИИ

Новый функционал будет в первую очередь предназначен для будущего iPhone 17 — по слухам, самого тонкого смартфона Apple. Из‑за тонкого корпуса в нем будет меньше места для аккумулятора, поэтому экономия энергии особенно важна. Тем не менее функция будет доступна на всех айфонах с iOS 19, а не только на семнадцатом.