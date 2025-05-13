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Apple планирует увеличить работу батареи на всех айфонах с iOS 19, внедрив функцию с ИИ

Сегодня в 06:33
Фото: Nubelson Fernandes/Unsplash

Apple планирует использовать технологию искусственного интеллекта для увеличения времени автономной работы iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, компания хочет внедрить инструмент управления аккумулятором на базе ИИ в iOS 19. Он будет анализировать «данные об аккумуляторе, собранные с устройств пользователей, чтобы понимать тенденции и прогнозировать моменты, когда стоит снизить энергопотребление отдельных приложений или функций».

Новый инструмент должен появиться в обновлении iOS 19, которое выйдет в сентябре. По информации агентства, в iOS 19 также добавят индикатор на экране блокировки, который будет показывать, сколько времени осталось до полной зарядки телефона.

Новый функционал будет в первую очередь предназначен для будущего iPhone 17 — по слухам, самого тонкого смартфона Apple. Из‑за тонкого корпуса в нем будет меньше места для аккумулятора, поэтому экономия энергии особенно важна. Тем не менее функция будет доступна на всех айфонах с iOS 19, а не только на семнадцатом.

Ожидается, что iOS 19 также получит масштабный редизайн. Apple, вероятно, представит обновление для разработчиков на конференции WWDC в июне, а общедоступной версия станет в сентябре.

Как отмечает The Verge, Google еще в 2018 году запустил функцию Adaptive Battery, основанную на машинном обучении. Она анализирует, как человек пользуется телефоном, чтобы понять, какие приложения нужно ограничивать в фоновом режиме, а каким — давать приоритет. В настройках Android также можно управлять тем, как приложения работают в фоновом режиме, чтобы проверять обновления и уведомления.

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