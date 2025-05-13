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Николас Кейдж сражается с бандитами в первом тизере «Паука-Нуар»

Сегодня в 05:50
Фото: Aaron Epstein/Prime Video

На презентации Amazon Upfront стриминг Prime Video показал первый тизер сериала «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. На кадрах видно, как герой Кейджа ― в плаще и шляпе ― участвует в сражении.

Проект будет доступен как в черно-белом, так и в цветном варианте. Премьера намечена на 2026 год, точной даты пока нет.

Видео: @nineralex/X

Действие «Паука-Нуар» развернется в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. Сериал расскажет о стареющем и потерявшем надежду частном детективе. Ему придется столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.

Главного злодея сыграет Брендан Глисон, известный по фильмам о Гарри Поттере и трагикомедии «Банши Инишерина». Первые два эпизода поставит и спродюсирует Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву»).

Шоураннерами выступят Орен Узил («Затерянный город») и Стив Лайтфут («Каратель»). Они разработали сериал с обладателями премии «Оскар» — Филом Лордом, Кристофером Миллером и Эми Паскаль, работавшими над «Человеком-пауком: Через вселенные». Производством занимается студия Sony Pictures Television эксклюзивно для MGM+ и Prime Video.

Это не первый раз, когда Николас Кейдж воплощает нуарного Человека-паука. В 2018 году он озвучил персонаж в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Актер вернется к роли и в предстоящей анимационной картине «Человек-паук: За пределами вселенных», которая выйдет в 2027 году.

«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер, тайно расследуя контрабанду древних статуй пауков, был укушен незаконно импортированным ядовитым членистоногим.

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