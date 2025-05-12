Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд перевоплотятся в дрессировщиков львов и иллюзионистов Зигфрида и Роя

Из них зрители узнают о безумных отношениях двух циркачей, которые превратили Лас-Вегас из Города Грехов в место для семейного отдыха. Шоу расскажет, как дуэт довел концепцию иллюзии до крайности и в профессии, и в личной жизни, а затем столкнулся с трагедией, которая изменила судьбу артистов.