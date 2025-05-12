Джуд Лоу и Эндрю Гарфилд перевоплотятся в дрессировщиков львов и иллюзионистов Зигфрида и Роя

Актеры Джуд Лоу («Молодой Папа», «Отпуск по обмену») и Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук», «По соображениям совести») сыграют в сериале «Wild Things» («Дикие вещи»). Об этом сообщил Deadline.
Артисты предстанут в роли фокусников Зигфрида и Роя, ставших известных благодаря шоу с участием тигров и львов-альбиносов. Историю знаменитых шоуменов покажет стриминговый сервис Apple TV+.
Когда проект выйдет на платформе, пока не ясно. Известно, что он будет основан на подкасте «Wild Things: Siegfried & Roy». В грядущей экранизации запланированы восемь часовых эпизодов.
Из них зрители узнают о безумных отношениях двух циркачей, которые превратили Лас-Вегас из Города Грехов в место для семейного отдыха. Шоу расскажет, как дуэт довел концепцию иллюзии до крайности и в профессии, и в личной жизни, а затем столкнулся с трагедией, которая изменила судьбу артистов.
Съемки сериала начнутся осенью, режиссером пилотной серии выступит Мэтт Шекман («ВандаВижн»). Еще одним режиссером проекта станет Джон Хоффман — также шоураннер и сценарист «Wild Things».
Исполнительными продюсерами шоу будут Лоу, Гарфилд, Хоффман, Шекман, Брайан Грейзер, Кристен Золнер и Натали Беркус из Imagine Entertainment, Тони Леондис, Кэти Сирик, Уилл Малнати и Стивен Лекарт.
Зигфрид Фишбахер и Рой Хорн выросли в Германии в 40-50-х годах и затем переехали в США. Они встретились в 1959 году, когда оба работали на круизном судне. Зигфрид к тому моменту у же был иллюзионистом, и вскоре Рой начал ему ассистировать.
Первое шоу артисты представили в 1972 году в Лас-Вегасе. В 1990 году они начали сотрудничать с казино Mirage. Там Зигфрид и Рой запустили одно из самых посещаемых шоу в истории города, которое существовало с 1990 по 2003 год.
История проекта завершилась в день рождения Роя, 3 октября 2003 года. Тогда тигр нанес травмы Рою во время представления, после чего артисту потребовалось многолетнее лечение и реабилитация. В 1999 году Зигфрид и Рой получили звезду на Аллее славы в Голливуде за вклад в развитие театральных представлений.
Они официально ушли из шоу-бизнеса в 2010 году. Артисты скончались в один год: Рой ушел из жизни в мае 2020 года в возрасте 75 лет, а Зигфрид умер в январе 2021 года в возрасте 81 года.