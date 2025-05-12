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Netflix выпустит комедийный сериал «Too Much» — новый проект Лены Данэм

Сегодня в 22:30
Фото: Gilbert Flores /Getty Images

Стриминговый сервис Netflix выпустит 10 июля комедийный сериал «Too Much» — новый проект создательницы шоу «Девочки» Лены Данэм. Об этом сообщил Deadline.

Сериал расскажет о 30-летней американке Джессике, которая не может оправиться от завершившихся отношений и постепенно отстраняется от всех, кого знает. Поскольку каждый квартал в Нью-Йорке напоминает ей о прошлом, героиня решает переехать в Лондон.

Джессика планирует прожить в Великобритании жизнь в полном одиночестве, как если бы она была одной из сестер Бронте. Но в Лондоне девушка встречает Феликса. Парень — буквально собрание «красных флажков», но Джессика не может игнорировать связь с ним, хотя она и создает больше проблем, чем решает.

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© Netflix
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© Netflix
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© Netflix

Роль Джессики в шоу исполнит Мег Штальтер, роль Феликса — Уилл Шарп. Актерский состав сериала дополнят Майкл Зеган, Янича Браво, Ричард Э. Грант, Рита Уилсон, Наоми Уоттс, Эндрю Рэннеллс, Риа Перлман, Эмили Ратаковски и Адвоа Абоа.

Данэм придумала «Too Much» вместе с Луисом Фербером. Кинематографистка написала сценарий шоу и выступила его режиссером, а также исполнительным продюсером наряду с Тимом Беваном, Эриком Феллнером, Майклом П. Коэном, Сурианом Флетчер-Джонсом и Брюсом Эриком Капланом.

Проект разработали A Working Title Television, Good Thing Going Productions и Universal International Studios. Продюсером сериала стала Камилла Брей.

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