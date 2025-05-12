Джессика планирует прожить в Великобритании жизнь в полном одиночестве, как если бы она была одной из сестер Бронте. Но в Лондоне девушка встречает Феликса. Парень — буквально собрание «красных флажков», но Джессика не может игнорировать связь с ним, хотя она и создает больше проблем, чем решает.