Стриминговый сервис Netflix выпустит 10 июля комедийный сериал «Too Much» — новый проект создательницы шоу «Девочки» Лены Данэм. Об этом сообщил Deadline.
Сериал расскажет о 30-летней американке Джессике, которая не может оправиться от завершившихся отношений и постепенно отстраняется от всех, кого знает. Поскольку каждый квартал в Нью-Йорке напоминает ей о прошлом, героиня решает переехать в Лондон.
Джессика планирует прожить в Великобритании жизнь в полном одиночестве, как если бы она была одной из сестер Бронте. Но в Лондоне девушка встречает Феликса. Парень — буквально собрание «красных флажков», но Джессика не может игнорировать связь с ним, хотя она и создает больше проблем, чем решает.
Роль Джессики в шоу исполнит Мег Штальтер, роль Феликса — Уилл Шарп. Актерский состав сериала дополнят Майкл Зеган, Янича Браво, Ричард Э. Грант, Рита Уилсон, Наоми Уоттс, Эндрю Рэннеллс, Риа Перлман, Эмили Ратаковски и Адвоа Абоа.
Данэм придумала «Too Much» вместе с Луисом Фербером. Кинематографистка написала сценарий шоу и выступила его режиссером, а также исполнительным продюсером наряду с Тимом Беваном, Эриком Феллнером, Майклом П. Коэном, Сурианом Флетчер-Джонсом и Брюсом Эриком Капланом.
Проект разработали A Working Title Television, Good Thing Going Productions и Universal International Studios. Продюсером сериала стала Камилла Брей.