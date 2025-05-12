Google обновил логотип впервые за 10 лет

Компания Google обновила логотип впервые за последние 10 лет. Об этом сообщил портал 9to5 Google.
Литера G получила обновленную форму и новое цветовое оформление. Если раньше буква была выкрашена в четыре цвета, строго разделенные между собой, то теперь лого компании украшает градиент.
Такой значок, как отметило издание, «выглядит более ярким и красочным». «Эта модернизация кажется соответствующей градиенту Gemini, в то время как режим ИИ в поиске использует нечто похожее для сочетания клавиш», — отметили в СМИ.
Прежний вариант логотипа существовал с 1 сентября 2015 года. До этого фирменный знак компании представлял собой строчную белую букву g на синем фоне.
По словам издания, Google пока не меняет шестибуквенную версию логотипа. Также неясно, планируются ли изменения в значках других продуктов холдинга.