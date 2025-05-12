Американская актриса Майя Хоук, известная по сериалу «Очень странные дела» и фильму «Город астероидов», снимется в фильме «Лючия» о танцовщице и писательнице Лючии Джойс. Об этом сообщиил Deadline.
Хоук исполнит главную роль, она сыграет Лючию, которая была дочерью писателя Джеймса Джойса и ученицей легендарной Айседоры Дункан. Она родилась в Австро-Венгрии, говорила с детства на итальянском языке, жила в Цюрихе и Париже.
В 20-х Лючия стала танцовщицей, а в 30-х столкнулась с первыми симптомами психического недуга. В этот же период она стала любовницей Сэмюэля Беккета. Лечащим врачом девушки был Карл Густав Юнг. Он поставил ей диагноз шизофрения.
Байопик о Джойс расскажет, как Лючия стремилась реализовать творческие амбиции, параллельно налаживая сложные отношения с отцом, который был ее вдохновением и другом. Джеймса Джойса в фильме сыграет Рис Иванс («Дом Дракона»).
Картину поставит Эшлинг Уолш по сценарию Майкла Киниронса. Фильм описывается как психологическая драма. Уолш сыграет роль матери Лючии в ленте — Норы Барнакл.