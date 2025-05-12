Хоук исполнит главную роль, она сыграет Лючию, которая была дочерью писателя Джеймса Джойса и ученицей легендарной Айседоры Дункан. Она родилась в Австро-Венгрии, говорила с детства на итальянском языке, жила в Цюрихе и Париже.