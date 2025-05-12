Умер блогер Вячеслав Паруков, ведущий ютуб-канала «Ильдар Автоподбор»

«Он вышел на связь, пообщался со всеми друзьями, знакомыми. Мы с ним пообщались. [Он] сказал «Все нормально, ребят, скоро выйду, все будет замечательно». И после этого примерно через неделю приходит информация от врача, что ему резко стало хуже, его обратно перевели в реанимацию. И вчера вечером позвонили из реанимации и сказали, что у него резко подскочила температура и они ничего не успели сделать, и он умер», — рассказал Сибгатуллин.