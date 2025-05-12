Умер блогер Вячеслав Паруков, ведущий ютуб-канала «Ильдар Автоподбор»

Блогер Вячеслав Паруков, известный как соведущий ютуб-канала «Ильдар Автоподбор», скончался. Об этом сообщили на странице проекта в соцсети «ВКонтакте».
Парукова не стало 11 мая, ему было 37 лет. По словам коллег, Вячеслав «до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа». Ильдар Сибгатуллин пояснил, что у его друга была двусторонняя пневмония с поражением легких на 75-80% — это выяснилось около недели назад.
Сибгатуллин отметил, что Вячеслав время от времени чувствовал себя нехорошо еще в конце марта, но не придавал этого значения вплоть до 4 мая.
«В конце марта у Славы обнаружилось недомогание. Проявлялось оно в том, что у него периодически подскакивала температура, он себя плохо чувствовал. Но все это на следующий день проходило, и он вполне был бодр и нормален, поэтому он приезжал в офис, приезжал на съемки», — вспомнил Ильдар.
4 мая Парукову стало так плохо, что он решил, будто умирает, а Сибгатуллин вызвал ему скорую помощь. Медики сразу же отправили Вячеслава в больницу — сперва в реанимацию, а затем в отделение интенсивной терапии.
«Он вышел на связь, пообщался со всеми друзьями, знакомыми. Мы с ним пообщались. [Он] сказал «Все нормально, ребят, скоро выйду, все будет замечательно». И после этого примерно через неделю приходит информация от врача, что ему резко стало хуже, его обратно перевели в реанимацию. И вчера вечером позвонили из реанимации и сказали, что у него резко подскочила температура и они ничего не успели сделать, и он умер», — рассказал Сибгатуллин.
Коллеги Парукова назвали его порядочным, добрым, надежным и искренним человеком, которого уважали все без исключения». Они подчеркнули, что навсегда запомнят «его тепло, справедливость, юмор и готовность помочь». «Слава был не просто частью компании — он был ее душой», — написали они.
«Ильдар Автоподбор» — это канал группы компаний «Авто-подбор.рф». Она занимается подбором, диагностикой и проверкой подержанных автомобилей. На ютуб-проект компании подписаны 5,5 миллиона пользователей.