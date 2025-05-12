Режиссер «Витьки Чеснока» снимет сериал по вселенной «Майора Грома»

«Ника Чайкина одержима местью. Меня эта героиня зацепила, я стал думать. В какой‑то момент я смотрел аниме „Человек-бензопила“ и вдруг понял, что знаю, как рассказать историю Ники Чайкиной! Я свое режиссерское видение изложил продюсерам Артему Габрелянову и Михаилу Китаеву, им стало интересно — и вот уже совсем скоро, летом, начнутся съемки», ― поделился Хант.