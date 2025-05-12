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Режиссер «Витьки Чеснока» снимет сериал по вселенной «Майора Грома»

Вчера в 19:50
Фото: Александр Хант/VK

Александр Хант работает над сериалом «Фурия» по вселенной «Майора Грома». Об автор роуд-муви «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» рассказал в интервью «Известиям».

«Фурия» расскажет о Нике Чайкиной, она же Красная Фурия. Это героиня комиксов вселенной «Майора Грома». Сериалом занимаются Bubble Studios и Плюс Студия.

По словам Ханта, он сперва не понял, зачем ему предложили участвовать в проекте. Но затем прочитал сценарий и нашел в нем сильное сюжетное звено.

«Ника Чайкина одержима местью. Меня эта героиня зацепила, я стал думать. В какой‑то момент я смотрел аниме „Человек-бензопила“ и вдруг понял, что знаю, как рассказать историю Ники Чайкиной! Я свое режиссерское видение изложил продюсерам Артему Габрелянову и Михаилу Китаеву, им стало интересно — и вот уже совсем скоро, летом, начнутся съемки», ― поделился Хант.

Он отметил, что действие сериала будет в альтернативной Москве, которую еще предстоит придумать шоураннерам. «Москва за последние годы очень сильно преобразилась, и в этом удивительном и многогранном городе я знаю много мест, которые на экране пока не показывались. Москва, которую не знают даже москвичи», — пояснил кинематографист.

Кроме «Витьки Чеснока» Хант снял полнометражные фильмы «Межсезонье» (2021) и «Джекпот» (2024). Если первую ленту кинокритик Егор Москвитин назвал «самым радикальным российским фильмом года», то вторая картина столь лестной оценки в рецензиях «Афиши Daily» избежала. По мнению Евгения Ткачева, «Джекпот» — «токсичный фаллоцентричный мизогинисиский male gaze с кринжовейшими шутками».

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