На Каннском кинофестивале запретили «голые» платья и объемные наряды со шлейфами

Артистов и других приглашенных ждут в костюмах, смокингах, вечерних длинных или маленьких черных платьях, коктейльных нарядах, брючных костюмах, нарядных топах. В качестве обуви устроители кинофестиваля предлагают элегантные босоножки — они могут быть как на каблуке, так и без него.