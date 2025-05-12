На Каннском кинофестивале запретили «голые» платья и объемные наряды со шлейфами

Организаторы Каннского кинофестиваля изменили правила дресс-кода на мероприятии. Гостям запретили выходить на красную дорожку смотра в платьях с эффектом наготы, сообщила The Telegraph.
Гостей предупредили, что их не пустят во Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в неподобающей одежде. Такой сочтут прозрачные наряды и платья, чрезмерно подчеркивающие контуры тела.
Нагота на фестивале недопустима, подчеркнули организаторы. Они также запретили гостям надевать объемные наряды с длинными шлейфами, которые могут помешать движению по красной дорожке или в зале.
Артистов и других приглашенных ждут в костюмах, смокингах, вечерних длинных или маленьких черных платьях, коктейльных нарядах, брючных костюмах, нарядных топах. В качестве обуви устроители кинофестиваля предлагают элегантные босоножки — они могут быть как на каблуке, так и без него.