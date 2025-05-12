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На Каннском кинофестивале запретили «голые» платья и объемные наряды со шлейфами

Вчера в 18:44
Фото: Euronewsweek Media/Unsplash

Организаторы Каннского кинофестиваля изменили правила дресс-кода на мероприятии. Гостям запретили выходить на красную дорожку смотра в платьях с эффектом наготы, сообщила The Telegraph.

Гостей предупредили, что их не пустят во Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в неподобающей одежде. Такой сочтут прозрачные наряды и платья, чрезмерно подчеркивающие контуры тела.

Нагота на фестивале недопустима, подчеркнули организаторы. Они также запретили гостям надевать объемные наряды с длинными шлейфами, которые могут помешать движению по красной дорожке или в зале.

Артистов и других приглашенных ждут в костюмах, смокингах, вечерних длинных или маленьких черных платьях, коктейльных нарядах, брючных костюмах, нарядных топах. В качестве обуви устроители кинофестиваля предлагают элегантные босоножки — они могут быть как на каблуке, так и без него.

Каннский кинофестиваль пройдет в 2025 году с 13 по 24 мая. На нем покажут новые работы Джафара Панахи, Ричарда Линклейтера, Ари Астера и Уэса Андерсона. Жюри киносмотра возглавит Жюльетт Бинош, в него также войдут Халле Берри и Джереми Стронг.

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