В Севастополе отменили гастроли Театра Вахтангова из‑за спектаклей Туминаса в репертуаре

В Севастополе отменили гастроли театра имени Вахтангова, намеченные на 12–17 мая. Такое решение принял глава города Михаил Развожаев, о чем сообщил в своем телеграм-канале.
Причиной он назвал репертуар: два из трех запланированных спектаклей поставил бывший худрук Театра Вахтангова, литовский режиссер Римас Туминас. После начала военной операции на Украине он покинул Россию и вернулся на родину. Режиссер называл происходящее трагедией и выражал сочувствие, что в такую трагедию попал прекрасный и талантливый народ.
Развожаев назвал Туминаса предателем, а показ его спектаклей в «патриотической столице России» ― кощунством. «Для тех, кто не знает: Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль „Мой друг Бандера“, но сам отправился к фашистскому кумиру», ― написал глава Севастополя.
Он пообещал выговоры Департаменту культуры и Театру имени Луначарского. «Нужно следить за тем, кто и с каким репертуаром приезжает в город», ― пояснил губернатор.
Министерство культуры подтвердило отмену гастролей Театра Вахтангова в Севастополе. Там назвали ошибкой включение спектаклей Туминаса в гастрольный репертуар.
«Минкультуры России уделяет большое внимание формированию репертуарной политики подведомственных учреждений культуры. При этом репертуарный выбор, осуществленный руководством театра, ведомство считает ошибочным», ― цитирует ТАСС заявление ведомства.
В мае 2022 года в шоу Вована и Лексуса опубликовали аудиозапись якобы телефонного разговора Туминаса с одним из российских коллег. В ней голос, который пранкеры приписывают режиссеру, говорил, что «России ****** [конец]», и «когда Украина ****** [ударит] по Москве, тогда узнаете». Пранкеры также позвонили Туминасу, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко. От лица Ткаченко один из пранкеров сам заявил, что ставит спектакль о Степане Бандере в еврейском театре. Какого‑либо явного одобрения этой идеи со стороны Туминаса в шоу показано не было. Сам режиссер называл запись смонтированной.
В марте 2024 года Туминас умер в итальянской клинике после продолжительной болезни. Непосредственной причиной смерти стал оторвавшийся тромб в легком.