В Севастополе отменили гастроли Театра Вахтангова из‑за спектаклей Туминаса в репертуаре

В мае 2022 года в шоу Вована и Лексуса опубликовали аудиозапись якобы телефонного разговора Туминаса с одним из российских коллег. В ней голос, который пранкеры приписывают режиссеру, говорил, что «России ****** [конец]», и «когда Украина ****** [ударит] по Москве, тогда узнаете». Пранкеры также позвонили Туминасу, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко. От лица Ткаченко один из пранкеров сам заявил, что ставит спектакль о Степане Бандере в еврейском театре. Какого‑либо явного одобрения этой идеи со стороны Туминаса в шоу показано не было. Сам режиссер называл запись смонтированной.