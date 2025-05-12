«Иллюзию обмана-3» покажут в российских кинотеатрах

Криминальный триллер «Иллюзия обмана-3» выйдет в российский прокат 13 ноября. Об этом сообщил дистрибьютор «Атмосфера кино».
В третьей части четверка дерзких грабителей-иллюзионистов начинает работать с молодыми фокусниками. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший картины «Веном», «Анчартед: На картах не значится», «Добро пожаловать в Зомбиленд».
К главным ролям вернулись Джесси Айзенберг («Настоящая боль», «Социальная сеть»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив», «Голодные игры»), Дейв Франко («Мачо и ботан», «Клиника»), Айла Фишер («Под покровом ночи», «Великий Гэтсби») и Морган Фриман («Побег из Шоушенка», «Семь»).
Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате 351 млн долларов. По сюжету команда талантливых иллюзионистов «Четыре всадника» совершала дерзкие ограбления прямо на глазах у публики, ведя напряженную игру с агентами ФБР.
Продолжение было представлено в 2016 году и принесло создателям 334 млн долларов. Во второй части герои оказывались в ловушке загадочного киберпреступника, втянувшего их в новую опасную аферу. Режиссером первой части выступил Луи Летерье, сиквел поставил Джон М.Чу.
В апреле стало известно, что Lionsgate разрабатывает четвертый фильм франшизы. Сюжет и актерский состав не разглашаются. Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, вернется к производству новой части вместе с Алексом Курцманом из Secret Hideout.