«Иллюзию обмана-3» покажут в российских кинотеатрах

Фильм «Иллюзия обмана» вышел в 2013 году и собрал в мировом прокате 351 млн долларов. По сюжету команда талантливых иллюзионистов «Четыре всадника» совершала дерзкие ограбления прямо на глазах у публики, ведя напряженную игру с агентами ФБР.