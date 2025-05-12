Гордон Рамзи спродюсирует сериал о поварах, стремящихся получить звезду Michelin

Шеф-повар Гордон Рамзи, известный по телешоу «Адская кухня», спродюсирует документальный сериал «Knife Edge: Chasing Michelin Stars» («Лезвие ножа: в погоне за звездами Michelin»). Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Он расскажет о поварах, которые стремятся получить звезды Michelin и удержать их. Когда состоится релиз сериала, пока неизвестно. В шоу будет восемь эпизодов.
«Лезвие ножа» выпустит студия Ramsay Global. В сериале примет участие гастроэксперт Джесси Берджесс, автор проекта Topjaw. Вместе с группой инспекторов он отправится в Лондон на поиски новых кулинарных звезд.
Эксперты пообедают в ресторанах под вымышленными именами — и вынесут свой вердикт поварам. Процесс снимет режиссер Джеймс Каллум. Продюсерами шоу помимо Рамзи станут Лиза Эдвардс и Морган Робертс.
«Для шеф-повара стремление к совершенству — это все, и нельзя недооценивать невероятную целеустремленность и амбиции, решимость и жертвенность, которые эти шеф-повара проявляют изо дня в день, преследуя мечту о признании от гида Michelin», — прокомментировал Рамзи.