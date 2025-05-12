Умерла бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко

Алла Осипенко родилась в Ленинграде в 1932 году. Танцем начала заниматься в школьном кружке. За день до начала Великой Отечественной войны поступила в Ленинградское хореографическое училище. Закончила его в 1950 году и была одной из последних учениц Агриппины Вагановой, основоположницы теории русского классического балета.