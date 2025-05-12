Умерла бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко

Умерла народная артистка РСФСР и бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко. Ей было 92 года. Об этом сообщил петербургский Михайловский театр, где она служила.
«Ее имя стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству. Ее танец был не просто движением — это была поэзия в пластике», — говорится в публикации театра.
Алла Осипенко родилась в Ленинграде в 1932 году. Танцем начала заниматься в школьном кружке. За день до начала Великой Отечественной войны поступила в Ленинградское хореографическое училище. Закончила его в 1950 году и была одной из последних учениц Агриппины Вагановой, основоположницы теории русского классического балета.
После учебы попала в труппу Театра имени Кирова (Мариинского). В 1956 году Осипенко стала первой из советских балерин, которой присудили в Париже диплом имени Анны Павловой. Уже через год получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1960 году — народной артистки.
В Кировском театре балерина работала до 1971 года. Среди ролей Осипенко — Маша в «Щелкунчике», Мария в «Бахчисарайском фонтане», царица бала в «Медном всаднике», фея сирени в «Спящей красавице», Гамзатти в «Баядерке» и множество иных партий. Лучшей считают партию хозяйки медной горы в балете «Каменный цветок» Юрия Григоровича (1957 год).
С 1971 по 1973 годы Осипенко с мужем и постоянным партнером Джоном Марковским работала в театре Леонида Якобсона «Хореографические миниатюры». Позже служила в «Ленконцерте», Ленинградском театре современного балета Бориса Эйфмана.
С конца 1980-х годов преподавала в ведущих балетных труппах Италии, Франции, США, Канады, России. Снималась в фильмах Ильи Авербаха и Александра Сокурова. Последним местом работы Аллы Осипенко стал Михайловский театр.