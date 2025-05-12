Патрик Уилсон снимется в черной комедии «Мысли и молитвы»

Американский актер Патрик Уилсон, звезда хоррор-франшиз «Астрал» и «Заклятие», снимется в черной комедии «Thoughts and Prayers» («Мысли и молитвы»). Об этом сообщил Deadline.
Картину снимет сценаристка и режиссер Нитзан Магер, для нее проект станет полнометражным дебютом. В его основу ляжет короткометражная работа кинматографистки «Run Amok», которую выдвигали на «Оскар».
Лента рассказала о девочке-подростке, которая решает создать музыкальный спектакль о трагедии, произошедшей в ее школе десять лет назад. В фильме снимались Женева Карр, Брэндон Дирден, Алисса Марвин и Зои Уилсон.
Марвин примет участие и в полнометражном проекте. К ней на экране присоединятся Элизабет Марвел («Презумпция невиновности»), Билл Кэмп («Звук свободы», «Убийство священного оленя») и Молли Рингуолд («Ривердэйл»).
Продюсерами фильма выступят Джули Кристеас, основательница Tandem Pictures, и Фрэнк Холл Грин. Исполнительными продюсерами будут Том Франко, Эллисон Франко, Тэд Селби, Дерек Страм, Джоав Балли и другие.