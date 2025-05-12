Исследование: «Оземпик» и другие препараты для снижения веса могут вдвое снизить риск развития рака

Сегодня / 06:44
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из‑за заморозков
Сегодня / 17:15
«Иллюзию обмана-3» покажут в российских кинотеатрах
Сегодня / 17:02
Гордон Рамзи спродюсирует сериал о поварах, стремящихся получить звезду Michelin
Сегодня / 16:41
Умерла бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко
Сегодня / 16:10
Патрик Уилсон снимется в черной комедии «Мысли и молитвы»
Сегодня / 15:23
Мик Джаггер спродюсирует фильм о Майлзе Дэвисе
Сегодня / 14:57
Умерла актриса Нина Гребешкова, снимавшаяся в фильмах Леонида Гайдая
Сегодня / 14:33
Kid Kudi срежиссирует фильм и сыграет в нем главную роль
Сегодня / 14:02
Зумеры и миллениалы готовы получать меньше ради работы на удаленке
Сегодня / 13:32
Вышел второй трейлер фильма «F1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом
Сегодня / 13:28
Вышел трейлер второго сезона «Фишера»
Сегодня / 12:51
Минпромторг хочет разработать стандарт русской кухни
Сегодня / 12:09
Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, которые встают с кресел до остановки самолета
Сегодня / 11:57
Петербургский депутат призвал запретить аниме-фигурки. Он счел их слишком откровенными
Сегодня / 11:46
Ключевая свидетельница по делу Пи Дидди пропала накануне суда
Сегодня / 09:37
Том Круз рассказал, как младшая сестра помогла ему получить роль в фильме «Человек дождя»
Сегодня / 08:57
Джеки Чан планирует сам выполнять трюки в фильмах, пока не уйдет на пенсию
Сегодня / 07:57
Пешеходный мост «Багратион» в Москва-Сити закрыли на ремонт до 2030 года
Сегодня / 07:22
«Олененок», «Сегун» и «Голубые огни»: стали известны победители BAFTA TV Awards
Сегодня / 06:05
Мишель Йео сыграла в боевике «Хирург» от создателей «Джона Уика»
Вчера / 17:20
Продажи билетов на «Громовержцев*» упали на 55% во второй уик-энд
Вчера / 15:57
В Москву придут заморозки. Водителям советуют пересесть на метро
Вчера / 14:58
В Голливуде ищут продюсеров в «добрый» байопик о Трампе
Вчера / 14:17
Продюсер Андрей Разин подал в суд на сериал «Слово пацана» из‑за песен «Ласкового мая»
Вчера / 13:46
В метро Москвы восстановят барельеф со Сталиным
Вчера / 13:17
Съемки перезапуска «Горца» с Генри Кэвиллом начнутся в сентябре
Вчера / 11:36
LEGO показала набор с лампой из заставки Pixar
Вчера / 10:32
Британскую разведку MI6 впервые в истории возглавит женщина

Исследование: «Оземпик» и другие препараты для снижения веса могут вдвое снизить риск развития рака

Сегодня в 15:57
Фото: Haberdoedas/Unsplash

Ученые из Израиля выяснили, что «Оземпик» и другие препараты для снижения веса могут вдвое снизить риск развития рака, связанного с ожирением. Об этом пишут The Guardian и The Times со ссылкой на исследование, опубликованное в eClinicalMedicine.

13 видов онкологии развиваются на фоне ожирения. Ученые полагают, что, хотя снижение веса уменьшает риск развития онкологических заболеваний, препараты и инъекции для похудения обладают гораздо более выраженным эффектом.

Исследователи изучили медицинские карты 6000 взрослых людей, которые не болели раком, до того как начали бороться с лишним весом. Пациенты либо перенесли бариатрическую операцию (по уменьшению размера желудка), либо принимали средства для похудения вроде «Оземпика». Такие препараты имитируют гормон GLP-1, который снижает уровень сахара в крови и заставляет людей дольше чувствовать себя сытыми.

Ученые выяснили, что бариатрическая хирургия значительно снижает риск развития рака — на 30–42%. Однако препараты для похудения лучше помогают в профилактике онкологических заболеваний, связанных с ожирением. Одна из причин в том, что они уменьшают воспаление, которое способствует возникновению болезни.

Однако ученые пока не знают, как препараты вроде «Оземпика» влияют на риск развития рака, не связанного с ожирением. Чтобы убедиться, что этот риск не увеличится, нужны дополнительные исследования.

Эксперты назвали результаты исследования трансформационными и отметили, что они могут ознаменовать «совершенно новую эру в профилактической медицине рака». Теперь ученые хотят протестировать препараты на пациентах, у которых недавно диагностировали рак, чтобы понять, повышают ли они шансы на выживание.

В июле 2024 года ученые Гарвардского университета сообщили, что люди, которым были назначены инъекции для похудения, могут подвергаться повышенному риску развития глазного заболевания, которое приводит к слепоте. Исследование показало, что пациенты с диабетом, которым назначали семаглутид (марки Wegovy и Ozempic) более чем в 4 раза чаще сталкивались с заболеванием глаз, известным как неартериальная передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва (NAION).

В августе того же года некоторые пациенты сообщали, что прием «Оземпика» повлиял на их либидо, повысив влечение к партнеру. Врачи тогда объяснили, что препарат воздействует на участки мозга, отвечающие за удовольствие и сексуальный интерес как у мужчин, так и у женщин.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами