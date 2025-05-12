Исследование: «Оземпик» и другие препараты для снижения веса могут вдвое снизить риск развития рака

Ученые из Израиля выяснили, что «Оземпик» и другие препараты для снижения веса могут вдвое снизить риск развития рака, связанного с ожирением. Об этом пишут The Guardian и The Times со ссылкой на исследование, опубликованное в eClinicalMedicine.
13 видов онкологии развиваются на фоне ожирения. Ученые полагают, что, хотя снижение веса уменьшает риск развития онкологических заболеваний, препараты и инъекции для похудения обладают гораздо более выраженным эффектом.
Исследователи изучили медицинские карты 6000 взрослых людей, которые не болели раком, до того как начали бороться с лишним весом. Пациенты либо перенесли бариатрическую операцию (по уменьшению размера желудка), либо принимали средства для похудения вроде «Оземпика». Такие препараты имитируют гормон GLP-1, который снижает уровень сахара в крови и заставляет людей дольше чувствовать себя сытыми.
Ученые выяснили, что бариатрическая хирургия значительно снижает риск развития рака — на 30–42%. Однако препараты для похудения лучше помогают в профилактике онкологических заболеваний, связанных с ожирением. Одна из причин в том, что они уменьшают воспаление, которое способствует возникновению болезни.
Однако ученые пока не знают, как препараты вроде «Оземпика» влияют на риск развития рака, не связанного с ожирением. Чтобы убедиться, что этот риск не увеличится, нужны дополнительные исследования.
Эксперты назвали результаты исследования трансформационными и отметили, что они могут ознаменовать «совершенно новую эру в профилактической медицине рака». Теперь ученые хотят протестировать препараты на пациентах, у которых недавно диагностировали рак, чтобы понять, повышают ли они шансы на выживание.
В июле 2024 года ученые Гарвардского университета сообщили, что люди, которым были назначены инъекции для похудения, могут подвергаться повышенному риску развития глазного заболевания, которое приводит к слепоте. Исследование показало, что пациенты с диабетом, которым назначали семаглутид (марки Wegovy и Ozempic) более чем в 4 раза чаще сталкивались с заболеванием глаз, известным как неартериальная передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва (NAION).
В августе того же года некоторые пациенты сообщали, что прием «Оземпика» повлиял на их либидо, повысив влечение к партнеру. Врачи тогда объяснили, что препарат воздействует на участки мозга, отвечающие за удовольствие и сексуальный интерес как у мужчин, так и у женщин.