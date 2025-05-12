Мик Джаггер спродюсирует фильм о Майлзе Дэвисе

«Хотя большая часть моей работы сосредоточена на музыке, меня всегда привлекала интимность и сложность великой истории любви. С Майлзом и Жюльетт я чувствую невероятную возможность исследовать и то, и другое — через призму двух художников, чья связь была столь же мимолетной, сколь и судьбоносной. Эта история не только о Майлзе Дэвисе и Жюльетт Греко — она о всеобщем ритме влюбленности, о том, как она преображает вас и как вы несете ее эхо с собой еще долгое время», — прокомментировал Полад.