Мик Джаггер спродюсирует фильм о Майлзе Дэвисе

Британский рок-музыкант Мик Джаггер, фронтмен группы The Rolling Stones, спродюсирует фильм о легенде джаза Майлзе Дэвисе. Об этом написал Deadline.
Картина расскажет о поездке молодого Дэвиса в Париж в 1949 году. Во Франции 22-летний музыкант встретил актрису Жюльетт Греко, с которой у него начался страстный роман. Он перерос в глубокую связь между двумя артистами, которым суждено стать культурными иконами.
Ленту поставит режиссер Билл Полад, известный по фильмам «Дикие сны» и «Любовь и милосердие». Сценарий написала номинантка на Пулитцеровскую премию и актриса Зора Говард.
Роли в проекте исполнят Дамсон Идрис из «Формулы-1», Анамария Вартоломеи из «Микки 17» и Ксавье Долан. Разработкой фильма займутся студии River Road Entertainment и Jagged Films.
«Хотя большая часть моей работы сосредоточена на музыке, меня всегда привлекала интимность и сложность великой истории любви. С Майлзом и Жюльетт я чувствую невероятную возможность исследовать и то, и другое — через призму двух художников, чья связь была столь же мимолетной, сколь и судьбоносной. Эта история не только о Майлзе Дэвисе и Жюльетт Греко — она о всеобщем ритме влюбленности, о том, как она преображает вас и как вы несете ее эхо с собой еще долгое время», — прокомментировал Полад.