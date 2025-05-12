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Умерла актриса Нина Гребешкова, снимавшаяся в фильмах Леонида Гайдая

Сегодня в 14:57
Фото: Василий Смирнов/ТАСС

В возрасте 94 лет умерла актриса Нина Гребешкова, вдова Леонида Гайдая. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Гребешкова начала сниматься в кино еще во время учебы во ВГИКе, дебютной для нее стала эпизодическая роль в фильме «Смелые люди» режиссера Константина Юдина, который вышел в 1950 году.

За свою карьеру она исполнила около 130 киноролей, самые известные из которых ― в фильмах Гайдая. За него актриса вышла замуж в 1953 году и прожила с ним в браке сорок лет — до смерти режиссера в 1993-м.

Гребешкова играла строгого врача психиатрической больницы в «Кавказской пленнице» (1966), жену Семена Горбункова в «Бриллиантовой руке» (1968), Мусика и царицу Тамару в «12 стульях» (1971), Анну Горбушкину в первой новелле комедии «Не может быть!» (1975) и тетю Клаву в «Спортлото-82» (1982).

Одной последних работ Гребешковой сталь роль бабушки в драматическом телесериале «Содержанки-2» Дарьи Жук. Картина вышла в год ее 90-летия.

Гребешкова также играла в Театре-студии киноактера (ныне — Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Актриса поступила туда сразу после учебы во ВГИКе и прослужила там до 1990 года.

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