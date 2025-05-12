Kid Kudi срежиссирует фильм и сыграет в нем главную роль

Рэпер Кид Кади выступит режиссером и исполнителем главной роли в собственном полнометражном фильме «When the Light Dies». Об этом он сообщил в твиттере. По словам музыканта, фильм будет хоррор-романсом, и сюжет к нему он тоже написал сам.
«Я мечтал снимать кино с детства и вот наконец-то начинаю этот новый этап. Я создам страницу в инстаграме*, посвященную проекту, чтобы вы могли наблюдать за процессом. Я уже провожу тестовые съемки, пробую разные методы освещения и объективы — и хочу дать вам доступ к тому, что у меня в голове», ― написал рэпер.
Хоть режиссура для Кид Кади новое направление, в качестве актера он снялся в десятках фильмов и сериалов и озвучил их. Среди них ― «Энтергалактик», «Need for Speed: Жажда скорости», «Не смотрите наверх», «Как добиться успеха в Америке» и «Бруклин 9-9».
В 2020 году он основал собственную продюсерскую компанию Mad Solar, которая работала над такими проектами, как «Энтергалакик», а также приквелом и сиквелом фильма «X» ― «Перл» и «Максин XXX».
О планах дебютировать в режиссуре Кид Кади впервые упомянул в 2022 году, когда рассказал, что снимет фильм для Netflix под названием «Teddy», а также напишет для него сценарий и сыграет главную роль. Картина вдохновлена его треком 2009 года «Pursuit of Happiness». Неясно, связан ли этот проект с предстоящим «When the Light Dies».
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