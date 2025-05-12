Kid Kudi срежиссирует фильм и сыграет в нем главную роль

«Я мечтал снимать кино с детства и вот наконец-то начинаю этот новый этап. Я создам страницу в инстаграме*, посвященную проекту, чтобы вы могли наблюдать за процессом. Я уже провожу тестовые съемки, пробую разные методы освещения и объективы — и хочу дать вам доступ к тому, что у меня в голове», ― написал рэпер.