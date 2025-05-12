Зумеры и миллениалы готовы получать меньше ради работы на удаленке

Так, с начала 2025 года крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon обязал сотрудников посещать офис пять дней в неделю. Ранее компания требовала от сотрудников приходить в офис как минимум три раза в неделю — в зависимости от поставленных задач. Теперь удаленка останется лишь у тех, кому она действительно необходима и чья должность подразумевает этот формат.