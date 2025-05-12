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Зумеры и миллениалы готовы получать меньше ради работы на удаленке

Сегодня в 14:02
Фото: Christopher Gower/Unsplash

Зумеры и миллениалы готовы зарабатывать меньше ради гибридной или удаленной работы. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на опрос более 4000 американских работников на LinkedIn.

На снижение зарплаты в обмен на удаленную работу согласились 40% зумеров и миллениалов. Среди других причин, по которым они пошли бы на снижение зарплаты, — это работа с более высокой мобильностью, более разумная нагрузка и лучшие отношения с начальством.

Так, старший менеджер по привлечению талантов лондонской маркетинговой компании Up World Лаура Роман написала на LinkedIn, что один из ее кандидатов согласился на снижение зарплаты на 9300 долларов ради полностью удаленной работы.

С пандемии коронавируса, которая изменила то, как работают компании, прошло уже пять лет. И несмотря на то что многие по-прежнему предлагают удаленную или гибридную работу, многие работодатели стараются вернуть сотрудников в офис.

Так, с начала 2025 года крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon обязал сотрудников посещать офис пять дней в неделю. Ранее компания требовала от сотрудников приходить в офис как минимум три раза в неделю — в зависимости от поставленных задач. Теперь удаленка останется лишь у тех, кому она действительно необходима и чья должность подразумевает этот формат.

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Теги:
Amazon
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