Вышел второй трейлер фильма «F1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

На ютуб-канале Apple TV появился второй трейлер «F1» ― спортивной драмы Джозефа Косински с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом. В мировой прокат фильм начнет выходить 25 июня.
Питт играет в фильме бывшего гонщика «Формулы-1» Сонни Хейса, который покинул трек после серьезной аварии в 90-х. Спустя годы он возвращается, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (его роль исполнил Дамсон Идрис).
Среди продюсеров ленты оказался легендарный гонщик Льюис Хэмилтон. Сценарий картины написали Косински и Эрен Крюгер. В работе над саундтреком поучаствовали Ханс Циммер, Эд Ширан и Burna Boy.
Съемки «F1» проходили в том числе на реальных трассах. По словам Косински, он намерен рассказать приземленную и реалистичную историю об автоспорте.
Режиссер говорил, что съемочной группе удалось улучшить технологии съемки фильма «Топ Ган: Мэверик». Он пообещал, что зрители почувствуют скорость несущихся по трассе болидов.