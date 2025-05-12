Вышел второй трейлер фильма «F1» с Брэдом Питтом и Хавьером Бардемом

Питт играет в фильме бывшего гонщика «Формулы-1» Сонни Хейса, который покинул трек после серьезной аварии в 90-х. Спустя годы он возвращается, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (его роль исполнил Дамсон Идрис).