Минпромторг хочет разработать стандарт русской кухни

Минпромторг России создает специальную рабочую группу, которая займется популяризацией русской кухни и разработкой соответствующего государственного стандарта. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь ― замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Он отметил, что на государственном уровне сейчас нет подробного описания термина «русская кухня». При этом национальные блюда в России ― неотъемлемая часть культурного наследия.
«Мы видим огромный потенциал в развитии русской кухни и общественного питания как важного сектора экономики», ― сказал Чекушов.
Осенью 2024 года стало известно, что в Татарстане создадут центр по переосмыслению национальной кухни. В нем хотят подготавливать специалистов для местных ресторанов и придумывать новые интерпретации традиционных блюд.
В декабре 2024 года гастрономический портал TasteAtlas опубликовал ежегодный рейтинг лучших национальных кухонь. Русская кухня оказалась на 34-й строчке. Среди ее блюд самый высокий рейтинг у шашлыков, блинов, торта медовик, сырников и хычинов ― лепешек из Карачаево-Черкесии или Кабардино-Балкарии.