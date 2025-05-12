Вышел трейлер второго сезона «Фишера»

Wink представил трейлер второго сезона сериала «Фишер». Его премьера состоится 29 мая.
Продолжение получило подзаголовок «Затмение». В новом сезоне Евгений Боков и Валерий Козырев снова вступят в схватку с опасным преступником.
Главные роли исполнят Иван Янковский, Ирина Старшенбаум, Александр Яценко. В сериале также появятся Никита Худяков, Александра Ребенок, Алексей Агранович, Андрей Максимов, Даша Верещагина, Степан Девонин, Алена Долголенко, Василий Копейкин.
Шоураннерами и авторами сценария вновь выступили Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Режиссер проекта — Александр Цой («Трудные подростки», «Смычок», «Жвачка»).