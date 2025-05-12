Петербургский депутат призвал запретить аниме-фигурки. Он счел их слишком откровенными

В начале года специалисты «VK Видео» провели исследование и выяснили, что 71% аудитории аниме составляют мужчины и лишь 29% ― женщины. Наиболее активными зрителями оказались мужчины 24–30 лет, которые составляют 20% аудитории. Далее следуют мужчины 31–40 лет (19%) и 19–23 лет (14%).