Петербургский депутат призвал запретить аниме-фигурки. Он счел их слишком откровенными

Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник предложил главе Минпромторга Антону Алиханову инициировать проверку фигурок в стиле аниме и манга. Об этом сообщает RT.
Парламентарий считает, что некоторые статуэтки изображают детей и подростков в непристойных позах и в «символическом» нижнем белье. По мнению Крупника, такие товары можно признать порнографическими и запретить.
«Защита детства и защита половой неприкосновенности детей — важнейшая задача, стоящая перед нашим обществом и государством. Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — подчеркнул Крупник.
В начале года специалисты «VK Видео» провели исследование и выяснили, что 71% аудитории аниме составляют мужчины и лишь 29% ― женщины. Наиболее активными зрителями оказались мужчины 24–30 лет, которые составляют 20% аудитории. Далее следуют мужчины 31–40 лет (19%) и 19–23 лет (14%).