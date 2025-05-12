Ключевая свидетельница по делу Пи Дидди пропала накануне суда

За несколько часов до начала судебного разбирательства по делу Шона Комбса (рэпера Пи Дидди) о торговле людьми исчезла ключевая свидетельница. Об этом сообщает Deadline.
Еще несколько недель назад свидетельница обещала дать показания в уголовном процессе. Девушка, проходящая в судебных документах как «Жертва 3», должна была подробно рассказать суду и присяжным, как Дидди «сексуально эксплуатировал» ее, но перестала выходить на связь и отвечать на звонки.
Источники в правоохранительных органах считают, что свидетельница скрылась, потому что боится за свою безопасность. Если ситуация не изменится до заседания, защита будет добиваться отмены или отсрочки процесса.
Осенью 2024 года 55-летнего Пи Дидди арестовали и обвинили в участии в преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями. В октябре обвинения в сексуализированном насилии против музыканта выдвинули 120 человек. В новом обвинительном заключении говорилось, что рэпер использовал свою бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для насилия над женщинами в период с 2004-го по 2024 год.
Кроме того, Комбс подозревается в организации съемок с участием женщин и мужчин из секс-индустрии. Новый адвокат рэпера Марк Агнифило (предыдущий отказался с ним работать без объяснений) отмечал, что все участники снимались добровольно.
Рэпер не признал вину. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 15 лет до пожизненного. Сейчас Комбс находится в федеральной тюрьме в Бруклине, суд над ним начался 5 мая.