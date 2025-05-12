Ключевая свидетельница по делу Пи Дидди пропала накануне суда

Осенью 2024 года 55-летнего Пи Дидди арестовали и обвинили в участии в преступной организации, которая занималась секс-торговлей, принудительным трудом, похищениями, поджогами, взяточничеством, препятствованием правосудию и другими преступлениями. В октябре обвинения в сексуализированном насилии против музыканта выдвинули 120 человек. В новом обвинительном заключении говорилось, что рэпер использовал свою бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для насилия над женщинами в период с 2004-го по 2024 год.