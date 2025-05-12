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Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, которые встают с кресел до остановки самолета

Сегодня в 12:09
Фото: Kevin Hackert/Unsplash

Турецкие авиакомпании будут штрафовать пассажиров, которые встают до полной остановки самолета и выключения сигнальной лампы ремней безопасности. Об этом сообщает Akdeniz Gerek.

«Пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или игнорируют предупреждения бортпроводников, могут быть подвергнуты штрафам в соответствии с действующими правовыми нормами», — говорится в заявлении.

Новые правила появились в циркуляре турецкого Главного управления гражданской авиации (SHGM). Авиакомпания Turkish Airlines уже попросила бортпроводников обращать внимание на таких пассажиров.

По словам представителя флагманского перевозчика страны, новые меры напрямую затрагивают безопасность пассажиров, так как подъем с места и открытие багажных отделений во время движения самолета нередко становились причиной травм и несчастных случаев.

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