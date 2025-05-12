Том Круз рассказал, как младшая сестра помогла ему получить роль в фильме «Человек дождя»

Том Круз получил роль в фильме «Человек дождя» благодаря младшей сестре. Об этом он рассказал во время выступления в Британском институте кино (BFI) в Лондоне.
По словам актера, в 1984 году после завершения съемок в «Легенде» Ридли Скотта он приехал в Нью-Йорк, чтобы навестить младшую сестру Кэсс. В один из вечеров они ужинали в ресторане, в котором Кэсс увидела Хоффмана.
Девушка предложила брату пойти и поздороваться с режиссером, но тот сначала отказался. Тогда Кэсс поставила Крузу ультиматум: «Если ты этого не сделаешь, я просто пойду туда и скажу ему, кто ты». На это актер ответил: «Он не узнает, кто я, это будет очень унизительно!»
Круз признался, что сестра так ему надоела, что он сдался и подошел к Хоффману. Тот его узнал и подарил билеты на «Смерть коммивояжера». После шоу режиссер пригласил брата с сестрой за кулисы и сказал Крузу, что хочет снять с ним фильм.
Спустя год актер получил роль в ленте «Человек дождя». Комедия Барри Левинсона рассказывает о молодом человеке Чарли (Круз), отец которого оставил все деньги другому брату (Хоффману), о существовании которого Чарли не знал. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Левинсон), «Лучший актер» (Хоффман) и «Лучший оригинальный сценарий».
23 мая состоится премьера нового фильма с Томом Крузом в главной роли «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Действие в нем будет происходить после событий в фильме «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата». По сюжету Итан должен будет уничтожить искусственный интеллект «Сущность» и остановить своего старого врага Гэбриела.