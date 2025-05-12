Том Круз рассказал, как младшая сестра помогла ему получить роль в фильме «Человек дождя»

Девушка предложила брату пойти и поздороваться с режиссером, но тот сначала отказался. Тогда Кэсс поставила Крузу ультиматум: «Если ты этого не сделаешь, я просто пойду туда и скажу ему, кто ты». На это актер ответил: «Он не узнает, кто я, это будет очень унизительно!»