Джеки Чан планирует сам выполнять трюки в фильмах, пока не уйдет на пенсию

71-летний Джеки Чан рассказал в интервью Haute Living, что в ближайшее время он не собирается прекращать выполнять трюки в кино.
«Конечно, я всегда сам выполняю свои трюки. Это часть моей сущности. Это не изменится до самого выхода на пенсию, а на пенсию я не собираюсь! И честно говоря, после 64 лет работы подряд уже не требуется физическая подготовка. Все идет из сердца и души — это мышечная память», — сказал он.
По словам актера, он остается верен традициям старой школы, хотя киноиндустрия изменилась с появлением компьютерной графики и тросовых систем, которые позволяют дублерам выполнять сложные трюки.
«Раньше у нас был только один выбор — быть на месте и прыгать. Все. А сейчас с помощью компьютеров актеры могут делать все что угодно, но всегда ощущается, что не хватает реализма.
Это палка о двух концах. С одной стороны, актеры становятся все более способными выполнять невозможные трюки благодаря технологиям. С другой — понятие опасности и предела стирается, а зритель перестает это ощущать. Но я никому не советую рисковать жизнью, как это делал я, — это действительно слишком опасно», — добавил Чан.
28 мая состоится мировая премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды». В картине в роли Дэнни ЛаРуссо из оригинального фильма 1984 года и сериала «Кобра Кай» выступает Ральф Маккьо, а в роли мистера Хана из перезагрузки 2010 года — Джеки Чан.
Действие «Легенд» разворачивается спустя три года после финального сезона «Кобры Кай». В фильме после семейной трагедии вундеркинд кунг-фу Ли Фонг (Бен Ван) вынужден покинуть свой дом в Пекине и переехать в Нью-Йорк к матери. Ли пытается отпустить прошлое, пытаясь влиться в коллектив новых одноклассников, но, хотя он не хочет драться, неприятности, кажется, находят его повсюду.