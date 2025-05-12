Джеки Чан планирует сам выполнять трюки в фильмах, пока не уйдет на пенсию

«Конечно, я всегда сам выполняю свои трюки. Это часть моей сущности. Это не изменится до самого выхода на пенсию, а на пенсию я не собираюсь! И честно говоря, после 64 лет работы подряд уже не требуется физическая подготовка. Все идет из сердца и души — это мышечная память», — сказал он.