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Пешеходный мост «Багратион» в Москва-Сити закрыли на ремонт до 2030 года

Сегодня в 07:57
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

С 12 мая в Москве на реконструкцию закрылся пешеходный мост «Багратион». Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.

Реконструкция продлится до 31 декабря 2030 года. На время работ пассажирам советуют пользоваться Филевской линией метро, МЦК, МЦД-4, 1-м маршрутом регулярного речного электротранспорта или автобусами. До «Башни 2000» можно доехать на маршрутах м2, м7, т34, 157, 239, 240, 297, 116, 474 и 622.

Ремонт связан со строительством нового 400-метрового небоскреба, который должен стать самым высоким офисным зданием в Москве. Башню соединят с мостом на уровне третьего этажа, а из ее подземной части можно будет выйти к станциям метро «Выставочная» и «Деловой центр».

Мост должны были закрыть на реконструкцию еще в марте. Тогда сообщалось, что капитальный ремонт продлится до конца июля 2026 года.

Мост «Багратион» открыли в сентябре 1997 года по проекту архитектора Бориса Тхора и конструктора Владимира Травуша и назвали в честь главнокомандующего 2-й Западной армией в начале войны 1812 года Петра Багратиона. Переход соединяет Краснопресненскую набережную, станцию метро «Деловой центр» и «Москва-Сити» с набережной Тараса Шевченко и «Башней 2000». Общая длина моста составляет 214 метров.

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