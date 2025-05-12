Пешеходный мост «Багратион» в Москва-Сити закрыли на ремонт до 2030 года

Ремонт связан со строительством нового 400-метрового небоскреба, который должен стать самым высоким офисным зданием в Москве. Башню соединят с мостом на уровне третьего этажа, а из ее подземной части можно будет выйти к станциям метро «Выставочная» и «Деловой центр».