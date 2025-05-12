«Олененок», «Сегун» и «Голубые огни»: стали известны победители BAFTA TV Awards

В Лондоне прошла церемония вручения наград BAFTA TV Awards — британского аналога «Эмми». Приз за лучшую драму унес сериал «Голубые огни».
Джессика Ганнинг получила награду лучшей актрисы второго плана за роль в прорывном сериале «Олененок». На премии также отметили мини-сериал «Мистер Бейтс против почты», комедийный проект «Альма не в порядке» и хитовый сериал FX «Сегун».
Полный список победителей BAFTA TV Awards
- Лучший драматический сериал: «Голубые огни»
- Лучший комедийный сериал: «Альма не в порядке»
- Лучший мини-сериал: «Мистер Бейтс против почты»
- Лучший актер в сериале: Ленни Джеймс («Мистер Ловерман»)
- Лучшая актриса в сериале: Мариса Абела («Индустрия»)
- Лучший актер второго плана: Арийон Бакаре («Мистер Ловерман»)
- Лучшая актриса второго плана: Джессика Ганнинг («Олененок»)
- Лучшая женская комедийная роль: Рут Джонс («Гевин и Стейси»)
- Лучшая мужская комедийная роль: Дэнни Дайер («Мистер Бигштафф»)
- Лучший международный сериал: «Сегун»
- Лучшая режиссура на ТВ: Вероника Тофильская — «Олененок»
- Лучший сценарий — драма: Ричард Гадд — «Олененок»
- Лучший сценарий — комедия: Рис Ширсмит, Стив Пембертон — «Внутри девятого номера»