В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из‑за заморозков

Ранее Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными на дорогах или не пользоваться личным автотранспортом 12 мая. Из‑за заморозков автомобилистам посоветовали ездить на зимней резине или использовать городской транспорт. Особенно внимательными их попросили быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.