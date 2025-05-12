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В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из‑за заморозков

Сегодня в 06:44
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из‑за заморозков в Московском регионе.

Предупреждение будет действовать до 13 мая — до 10.00 в Москве и до 7.00 в области. Ночью и утром в некоторых районах ожидается до –1 градуса.

Ранее Дептранс Москвы призвал водителей быть осторожными на дорогах или не пользоваться личным автотранспортом 12 мая. Из‑за заморозков автомобилистам посоветовали ездить на зимней резине или использовать городской транспорт. Особенно внимательными их попросили быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало недели в Москве будет напоминать «классический октябрь», а «летнее тепло» придет в июне. В городе ожидается мокрый снег.

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