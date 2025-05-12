Мишель Йео сыграла в боевике «Хирург» от создателей «Джона Уика»

Звезда «Всё везде и сразу» и обладательница премии «Оскар» Мишель Йео исполнила главную роль в боевике «Хирург» от создателей «Джона Уика». Об этом сообщает Deadline.
Патрик Вахсбергер и Legendary’s JV 193 начнут продажи фильма на Каннском рынке. Сценаристом и режиссером картины выступил Рошан Сетхи, соавтор сериала «Ординатор».
Сюжет ленты расскажет о хирурге на пенсии, которую похищают и заставляют оперировать таинственного пациента.
«Несмотря на значительное превосходство в численности, похитители упускают из виду ее главное оружие — 35-летний хирургический опыт, что приводит к взрывоопасному и жестокому противостоянию, в ходе которого она перехитрит и уничтожит своих врагов», — гласит синопсис.
«Хирург» продолжает сотрудничество между Вахсбергером и продюсером Бэзилом Иваником, ранее они вместе работали над франшизой «Джон Уик», которую Иваник продюсировал, а Вахсбергер распространял как председатель Lionsgate Motion Picture Group.