Продажи билетов на «Громовержцев*» упали на 55% во второй уик-энд

Кассовые сборы «Громовержцев*» («Новых Мстителей») на втором уик-энде составили 33,1 млн долларов, а общие сборы выросли до 272 млн. Продажи билетов на блокбастер просели на 55%, пишет Variety.
Продажи билетов на второй неделе проката «Громовержцев*» остаются уровнем выше, чем у других недавних проектов Marvel. У «Капитана Америки: Нового мира» падение составило 68%, «Человека-муравья и Осы: Квантомании» — 70%, «Марвелов» — 78%, «Тора: Любви и грома» — 67%.
«Громовержцы*» стартовали слабее всех этих фильмов, зато получили хорошие отзывы от критиков и зрителей. После премьерных выходных Disney попытался подогреть интерес к ленте, раскрыв значение звездочки в названии: разношерстные супергерои отныне зовутся Новыми Мстителями. Они появятся в «Мстителях: Судном дне» 2026 года.
Съемки «Громовержцев*» стоили 180 млн долларов, маркетинг — примерно 100 млн. Disney надеется окупить внушительные затраты на блокбастер. Гендиректор студии Боб Айгер назвал «Громовержцев*» «первым и лучшим» примером новой стратегии развития киновселенной Marvel.
«Со временем мы поняли, что количество не гарантирует качества. И, честно говоря, мы все признались себе, что немного потеряли фокус, сделав слишком много», — сказал Айгер на встрече с инвесторами.
Тем временем «Minecraft в кино» собирает 8 млн долларов на шестом уик-энде и увеличивает общие сборы до 909 млн, занимая третью строчку в прокате. Перед ним стоит триллер «Грешники», который на четвертых выходных принес создателям 21,1 млн долларов и увеличил кассу до 200 млн.