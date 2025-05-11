Продажи билетов на «Громовержцев*» упали на 55% во второй уик-энд

Сегодня / 11:36
LEGO показала набор с лампой из заставки Pixar
Сегодня / 15:57
В Москву придут заморозки. Водителям советуют пересесть на метро
Сегодня / 14:58
В Голливуде ищут продюсеров в «добрый» байопик о Трампе
Сегодня / 14:17
Продюсер Андрей Разин подал в суд на сериал «Слово пацана» из‑за песен «Ласкового мая»
Сегодня / 13:46
В метро Москвы восстановят барельеф со Сталиным
Сегодня / 13:17
Съемки перезапуска «Горца» с Генри Кэвиллом начнутся в сентябре
Сегодня / 10:32
Британскую разведку MI6 впервые в истории возглавит женщина
Сегодня / 09:59
Новый папа римский рассказал, что выбор имени Лев связан с ИИ
Сегодня / 07:47
Звезда «Американского пирога» Наташа Лионн не смотрела ни одно из продолжений
Сегодня / 07:16
Сериал «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» отменили после первого сезона
Сегодня / 06:12
Шарлиз Терон назвала Уму Турман иконой экшна: «Она просто такая крутая»
Вчера / 18:11
Пытался зайти не в те двери: принц Гарри заблудился в Лондоне и попал на камеры видеонаблюдения
Вчера / 16:56
Большой адронный коллайдер впервые превратил свинец в золото
Вчера / 14:49
Москвича заставили отказаться от дизайнерского ремонта в квартире после доноса соседа
Вчера / 14:06
Рианна заинтересовалась отелем в Калужской области из‑за поста Лены Перминовой
Вчера / 13:15
Умерла Калерия Кислова — режиссер программы «Время» и первого телемоста между СССР и США
Вчера / 12:12
«Третий лишний» получит продолжение в виде мультсериала
Вчера / 11:57
Сиквел «Годзиллы и Конга» обзавелся первым тизером и датой премьеры
Вчера / 11:17
Майки Мэдисон сыграет с Кирстен Данст в триллере о русалках и торговле экзотическими животными
Вчера / 10:48
Книгу о поп-музыке Казахстана сняли с продажи ― один из композиторов счел, что о нем мало написали
Вчера / 10:20
Солистка Sugababes сказала, что экс-партнер ее бил и запрещал носить красную помаду
Обновлено вчера в 09:33
Советский аппарат «Космос-482», который запускали к Венере, упал в Индийский океан
Вчера / 08:10
В сеть слили 10-минутный тизер «Кунг Фьюри-2» со Шварценеггером, Хассельхоффом и лавиной безумия
Вчера / 05:48
Второй сезон «Миротворца» обзавелся тизер-трейлером и датой выхода
9 мая / 18:00
Новосибирский концерт «Ленинграда» требуют отменить защитники морали
9 мая / 17:14
Билеты на европейский тур Bad Bunny раскупают с рекордной скоростью
9 мая / 16:11
Концерт Metallica вызвал небольшое землетрясение
9 мая / 15:10
В Швейцарии судят пенсионерку, которая кормила соседского кота. Питомец перестал приходить к хозяйке

Продажи билетов на «Громовержцев*» упали на 55% во второй уик-энд

Сегодня в 17:20
Фото: Alberto E.Rodriguez/Getty Images

Кассовые сборы «Громовержцев*» («Новых Мстителей») на втором уик-энде составили 33,1 млн долларов, а общие сборы выросли до 272 млн. Продажи билетов на блокбастер просели на 55%, пишет Variety.

Продажи билетов на второй неделе проката «Громовержцев*» остаются уровнем выше, чем у других недавних проектов Marvel. У «Капитана Америки: Нового мира» падение составило 68%, «Человека-муравья и Осы: Квантомании» — 70%, «Марвелов» — 78%, «Тора: Любви и грома» — 67%.

«Громовержцы*» стартовали слабее всех этих фильмов, зато получили хорошие отзывы от критиков и зрителей. После премьерных выходных Disney попытался подогреть интерес к ленте, раскрыв значение звездочки в названии: разношерстные супергерои отныне зовутся Новыми Мстителями. Они появятся в «Мстителях: Судном дне» 2026 года.

Съемки «Громовержцев*» стоили 180 млн долларов, маркетинг — примерно 100 млн. Disney надеется окупить внушительные затраты на блокбастер. Гендиректор студии Боб Айгер назвал «Громовержцев*» «первым и лучшим» примером новой стратегии развития киновселенной Marvel.

«Со временем мы поняли, что количество не гарантирует качества. И, честно говоря, мы все признались себе, что немного потеряли фокус, сделав слишком много», — сказал Айгер на встрече с инвесторами.

Тем временем «Minecraft в кино» собирает 8 млн долларов на шестом уик-энде и увеличивает общие сборы до 909 млн, занимая третью строчку в прокате. Перед ним стоит триллер «Грешники», который на четвертых выходных принес создателям 21,1 млн долларов и увеличил кассу до 200 млн.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами