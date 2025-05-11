Продажи билетов на «Громовержцев*» упали на 55% во второй уик-энд

«Громовержцы*» стартовали слабее всех этих фильмов, зато получили хорошие отзывы от критиков и зрителей. После премьерных выходных Disney попытался подогреть интерес к ленте, раскрыв значение звездочки в названии: разношерстные супергерои отныне зовутся Новыми Мстителями. Они появятся в «Мстителях: Судном дне» 2026 года.