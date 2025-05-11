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В Москву придут заморозки. Водителям советуют пересесть на метро

Сегодня в 15:57
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

12 мая в Москве температура воздуха будет варьироваться от 9 до 11 градусов Цельсия. Водителей призвали быть осторожными на дорогах или не пользоваться личным автотранспортом, передает Дептранс Москвы рекомендации ЦОДД.

Из‑за грядущих заморозков автомобилистам посоветовали ездить на зимней резине или использовать городской транспорт. Особенно внимательными их попросили быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало недели в Москве будет напоминать «классический октябрь», а «летнее тепло» придет в июне. В городе может выпасть мокрый снег.

Тем временем в Петербурге теплеет, но медленно. Сейчас в городе холодно из‑за «фронта окклюзии», под влиянием которого холодный воздух вытесняет теплый, поднимая его вверх. В ночь на 11 мая минимальная температура воздуха там составила 0,8 градуса Цельсия.

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