В Голливуде ищут продюсеров в «добрый» байопик о Трампе

Сегодня / 11:36
LEGO показала набор с лампой из заставки Pixar
Сегодня / 17:20
Продажи билетов на «Громовержцев*» упали на 55% во второй уик-энд
Сегодня / 15:57
В Москву придут заморозки. Водителям советуют пересесть на метро
Сегодня / 14:17
Продюсер Андрей Разин подал в суд на сериал «Слово пацана» из‑за песен «Ласкового мая»
Сегодня / 13:46
В метро Москвы восстановят барельеф со Сталиным
Сегодня / 13:17
Съемки перезапуска «Горца» с Генри Кэвиллом начнутся в сентябре
Сегодня / 10:32
Британскую разведку MI6 впервые в истории возглавит женщина
Сегодня / 09:59
Новый папа римский рассказал, что выбор имени Лев связан с ИИ
Сегодня / 07:47
Звезда «Американского пирога» Наташа Лионн не смотрела ни одно из продолжений
Сегодня / 07:16
Сериал «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» отменили после первого сезона
Сегодня / 06:12
Шарлиз Терон назвала Уму Турман иконой экшна: «Она просто такая крутая»
Вчера / 18:11
Пытался зайти не в те двери: принц Гарри заблудился в Лондоне и попал на камеры видеонаблюдения
Вчера / 16:56
Большой адронный коллайдер впервые превратил свинец в золото
Вчера / 14:49
Москвича заставили отказаться от дизайнерского ремонта в квартире после доноса соседа
Вчера / 14:06
Рианна заинтересовалась отелем в Калужской области из‑за поста Лены Перминовой
Вчера / 13:15
Умерла Калерия Кислова — режиссер программы «Время» и первого телемоста между СССР и США
Вчера / 12:12
«Третий лишний» получит продолжение в виде мультсериала
Вчера / 11:57
Сиквел «Годзиллы и Конга» обзавелся первым тизером и датой премьеры
Вчера / 11:17
Майки Мэдисон сыграет с Кирстен Данст в триллере о русалках и торговле экзотическими животными
Вчера / 10:48
Книгу о поп-музыке Казахстана сняли с продажи ― один из композиторов счел, что о нем мало написали
Вчера / 10:20
Солистка Sugababes сказала, что экс-партнер ее бил и запрещал носить красную помаду
Обновлено вчера в 09:33
Советский аппарат «Космос-482», который запускали к Венере, упал в Индийский океан
Вчера / 08:10
В сеть слили 10-минутный тизер «Кунг Фьюри-2» со Шварценеггером, Хассельхоффом и лавиной безумия
Вчера / 05:48
Второй сезон «Миротворца» обзавелся тизер-трейлером и датой выхода
9 мая / 18:00
Новосибирский концерт «Ленинграда» требуют отменить защитники морали
9 мая / 17:14
Билеты на европейский тур Bad Bunny раскупают с рекордной скоростью
9 мая / 16:11
Концерт Metallica вызвал небольшое землетрясение
9 мая / 15:10
В Швейцарии судят пенсионерку, которая кормила соседского кота. Питомец перестал приходить к хозяйке

В Голливуде ищут продюсеров в «добрый» байопик о Трампе

Сегодня в 14:58
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

На Каннском кинофестивале ищут продюсеров для высокобюджетного биографического фильма про Дональда Трампа. Этот фильм будет менее суровым по отношению к политику, сообщает Deadline.

Продвижением проекта занимается продюсер «Феррари» и «До костей» Андреа Иерволино. Он надеется привлечь 100 млн долларов на производство байопика. При этом неясно, финансирует ли фильм сам Трамп и дал ли добро.

Авторы проекта обещают «новый крупный биографический фильм, посвященный жизни и наследию Дональда Трампа, магната в сфере недвижимости, иконы телевидения, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов». Иерволино хочет глубже показать историю Трампа, «его восхождение, проблемы, стойкость».

«Согласны ли мы с его политикой или нет, нельзя отрицать влияние Дональда Трампа на современную эпоху. <…> Наша цель — создать фильм, который будет смелым, сбалансированным и художественно амбициозным», — сказал Иерволино.

Единственный фильм о жизни Трампа на данный момент — это «Ученик» Али Аббаси, который вышел в 2024 году и принес две номинации на «Оскар». Тогдашний кандидат в президенты США назвал байопик «дешевой, клеветнической и политически отвратительной работой».

«Ученик» в течение двух недель после премьеры в Каннах не мог найти прокатчиков в США. Источники Variety говорили, что компании могут опасаться отмщения в случае прихода Трампа к власти. После этого исполнитель главной роли Себастьян Стэн утверждал, что голливудские актеры слишком боятся Трампа и не участвуют в совместных с ним интервью.

«Ученик» должен был выйти и в российский прокат. Однако за несколько дней до релиза премьеру перенесли на стриминги без объяснения причин.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами