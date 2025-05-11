В Голливуде ищут продюсеров в «добрый» байопик о Трампе

На Каннском кинофестивале ищут продюсеров для высокобюджетного биографического фильма про Дональда Трампа. Этот фильм будет менее суровым по отношению к политику, сообщает Deadline.
Продвижением проекта занимается продюсер «Феррари» и «До костей» Андреа Иерволино. Он надеется привлечь 100 млн долларов на производство байопика. При этом неясно, финансирует ли фильм сам Трамп и дал ли добро.
Авторы проекта обещают «новый крупный биографический фильм, посвященный жизни и наследию Дональда Трампа, магната в сфере недвижимости, иконы телевидения, 45-го и 47-го президента Соединенных Штатов». Иерволино хочет глубже показать историю Трампа, «его восхождение, проблемы, стойкость».
«Согласны ли мы с его политикой или нет, нельзя отрицать влияние Дональда Трампа на современную эпоху. <…> Наша цель — создать фильм, который будет смелым, сбалансированным и художественно амбициозным», — сказал Иерволино.
Единственный фильм о жизни Трампа на данный момент — это «Ученик» Али Аббаси, который вышел в 2024 году и принес две номинации на «Оскар». Тогдашний кандидат в президенты США назвал байопик «дешевой, клеветнической и политически отвратительной работой».
«Ученик» в течение двух недель после премьеры в Каннах не мог найти прокатчиков в США. Источники Variety говорили, что компании могут опасаться отмщения в случае прихода Трампа к власти. После этого исполнитель главной роли Себастьян Стэн утверждал, что голливудские актеры слишком боятся Трампа и не участвуют в совместных с ним интервью.
«Ученик» должен был выйти и в российский прокат. Однако за несколько дней до релиза премьеру перенесли на стриминги без объяснения причин.