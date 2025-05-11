В метро Москвы восстановят барельеф со Сталиным

На станции «Таганской» московского метро восстановят исторический барельеф с изображением Иосифа Сталина в окружении молодежи и детей. Копия будет в точности повторять оригинал, сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы.
Работы по восстановлению планируют завершить «в ближайшее время», уточнили в Дептрансе. Специалисты работают по архивным фотографиям и документам. Композиция появится между станциями «Таганская» Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий.
Как пишет Дептранс, посвященный Великой Отечественной войне барельеф «Благодарность народа вождю-полководцу» исчез с «Таганской» в 1966 году, когда строилась пересадка на Таганско-Краснопресненскую линию. На стенах десяти станций Кольцевой линии (всего их 12) были барельефы со Сталиным, которые тоже уничтожили.