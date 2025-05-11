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Продюсер Андрей Разин подал в суд на сериал «Слово пацана» из‑за песен «Ласкового мая»

Сегодня в 14:17
Фото: Wink Originals

Продюсер Андрей Разин подал в суд на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где использовались песни «Ласкового мая». Об этом сообщает ТАСС.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск 12 мая. Разин попросил признать недействительным договор между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала, где звучали песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

Разин заявляет, что Светлана Шатунова не обладала правами на музыкальные произведения, а потому не могла ими распоряжаться. Продюсер также утверждает, что является единственным оставшимся живым автором песен музыкального коллектива «Ласковый май» и будет добиваться как признания договора недействительным, так и привлечения ответчиков к уголовной ответственности.

По данным ТАСС, Разин неоднократно пытался взыскивать компенсации за нарушения авторских прав на песни «Ласкового мая» или вообще запретить их использовать.

В исковых заявлениях Андрей Разин называет себя создателем группы «Ласковый май». В 1992 году он заключил договор с автором песен Сергеем Кузнецовым о передаче себе прав на 27 композиций. В 2005 году суд подтвердил права Разина, а в 2015-м он продал их другому лицу, чьи права подтвердили в 2016 году.

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