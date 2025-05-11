Продюсер Андрей Разин подал в суд на сериал «Слово пацана» из‑за песен «Ласкового мая»

Разин заявляет, что Светлана Шатунова не обладала правами на музыкальные произведения, а потому не могла ими распоряжаться. Продюсер также утверждает, что является единственным оставшимся живым автором песен музыкального коллектива «Ласковый май» и будет добиваться как признания договора недействительным, так и привлечения ответчиков к уголовной ответственности.