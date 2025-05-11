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Съемки перезапуска «Горца» с Генри Кэвиллом начнутся в сентябре

Сегодня в 13:17
Фото: Paramount Pictures

Режиссер Чад Стахелски объявил, что съемки анонсированного еще в 2021 году перезапуска «Горца» начнутся в сентябре этого года.

«Если все сложится в ближайшие 24 часа, мы начнем съемки где‑то в сентябре. А в 2027 или 2028 году вы будете смотреть „Горца“», — сказал он.

Главную роль в ленте все еще должен исполнить Генри Кэвилл. В прошлом году режиссер рассказал, что будет изменен сюжет, но при этом будет сохранена мифология оригинала и расширен его глобальный и повествовательный охват.

«Мы перенесем действие из высокогорья начала 1500-х годов в современный Нью-Йорк и Гонконг, и посмотрим, что из этого выйдет. Здесь есть большие возможности для экшна. Есть шанс сыграть персонаж, которого не так много людей играют. И это немного любовная история, но не такая, как вы думаете», — сказал он.

В оригинальном фильме «Горец», вышедшем на экраны в 1986 году, Кристофер Ламберт сыграл роль Коннора Маклауда, шотландского воина, обнаружившего, что он принадлежит к редкой породе бессмертных, которых можно убить только путем обезглавливания. Ему приходится сражаться с другими бессмертными в многовековой битве за приз — таинственную силу, дающую последнему выжившему возможность формировать мир.

Фильм породил четыре продолжения, телесериал, мультсериал, комиксы и видеоигры, создав богатую и обширную мифологию, раскрывающую различные аспекты истории и культуры бессмертных. Однако качество и преемственность франшизы сильно различались, и поклонники надеялись на перезагрузку, которая бы оживила и упорядочила историю.

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