Съемки перезапуска «Горца» с Генри Кэвиллом начнутся в сентябре

«Мы перенесем действие из высокогорья начала 1500-х годов в современный Нью-Йорк и Гонконг, и посмотрим, что из этого выйдет. Здесь есть большие возможности для экшна. Есть шанс сыграть персонаж, которого не так много людей играют. И это немного любовная история, но не такая, как вы думаете», — сказал он.