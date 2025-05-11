LEGO показала набор с лампой из заставки Pixar

LEGO представила набор с культовой фигурой лампы из заставки Pixar. Идею для него предложил поклонник на платформе LEGO Ideas.
Люксо-младший появился в первой анимационной короткометражке студии, после чего стал символом студии. Помимо самой лампы, в комплект входит шар Pixar, который можно открыть и обнаружить пасхалки, посвященные наследию Pixar в анимации, от «Истории игрушек» и «Вверх» до «Суперсемейки», «В поисках Немо» и других фильмов студии.
В набор вошло 613 деталей. Лампу можно разместить рядом с мячом или поставить на него, воссоздавая сцену из короткометражного фильма, где Люксо-младший подпрыгивает на игрушке.
Комплект выйдет в продажу 1 июня. Он уже доступен для предварительного заказа по цене 70 долларов.