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LEGO показала набор с лампой из заставки Pixar

Сегодня в 11:36
Фото: LEGO

LEGO представила набор с культовой фигурой лампы из заставки Pixar. Идею для него предложил поклонник на платформе LEGO Ideas.

Люксо-младший появился в первой анимационной короткометражке студии, после чего стал символом студии. Помимо самой лампы, в комплект входит шар Pixar, который можно открыть и обнаружить пасхалки, посвященные наследию Pixar в анимации, от «Истории игрушек» и «Вверх» до «Суперсемейки», «В поисках Немо» и других фильмов студии.

В набор вошло 613 деталей. Лампу можно разместить рядом с мячом или поставить на него, воссоздавая сцену из короткометражного фильма, где Люксо-младший подпрыгивает на игрушке.

Комплект выйдет в продажу 1 июня. Он уже доступен для предварительного заказа по цене 70 долларов.

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