Новый папа римский рассказал, что выбор имени Лев связан с ИИ

В январе Ватикан выпустил заявление о «взаимоотношениях искусственного и человеческого интеллектов», в котором среди прочего шли размышления об ограничениях технологии и этике при ее разработке и использовании. В начале 2024-го папа римский Франциск предупреждал о потенциале ИИ создавать «частично или полностью ложные истории, в которые верят и которые транслируют так, как будто они истинны».