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Новый папа римский рассказал, что выбор имени Лев связан с ИИ

Сегодня в 09:59
Фото: Ivan Romano/Getty Images

Папа римский Лев XIV объяснил свой выбор папского имени. Это связано с развитием искусственного интеллекта, следует из его обращения к Коллегии кардиналов.

Имя Лев отсылает к понтифику Льву XII, который возглавлял Римско-католическую церковь на заре промышленной революции.

«В наши дни Церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на еще одну промышленную революцию и на разработки в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда», — считает Лев XIV.

В январе Ватикан выпустил заявление о «взаимоотношениях искусственного и человеческого интеллектов», в котором среди прочего шли размышления об ограничениях технологии и этике при ее разработке и использовании. В начале 2024-го папа римский Франциск предупреждал о потенциале ИИ создавать «частично или полностью ложные истории, в которые верят и которые транслируют так, как будто они истинны».

Нового папу римского в Ватикане выбрали 8 мая. Им впервые стал американо-перуанский кардинал. В миру его зовут Роберт Фрэнсис Прево, ему 69 лет.

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